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Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
290 ₽
Отвертки
    Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
    Арт. О00000033593
    Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
    Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
    Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
    Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
    Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
      Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
      Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
      Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
      Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка
      Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка

      Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм, S2, трехкомпонентная ручка

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033593

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.127
      Габариты, мм
      		210x70x37
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Gross 12159, PZ2x100мм - изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица и дополнительными направляющими (PZ2).

        Преимущества

        • Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
        • На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
        • Трехкомпонентная рукоятка длиной имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке
        • Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 56 HRC, максимально крутящий момент затяжки — 8.2 H*m
        • Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде