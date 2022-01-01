Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156

Преимущества

Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица

На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии

Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке

Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 56 HRC, максимально крутящий момент затяжки — 3.5 H*m

Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде

Отвертка Gross 12156 изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица и дополнительными направляющими (PZ1).