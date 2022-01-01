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Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
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Отвертки
    Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
    Арт. О00000033382
    Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
    Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
    Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
    Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
    Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
      Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
      Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
      Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
      Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156
      Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156

      Отвертка PZ1x75 мм Gross 12156

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000033382

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.059
      Габариты, мм
      		180x70x30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка Gross 12156 изготовлена из высококачественной инструментальной стали S2. Предназначена отвертка для монтажа/демонтажа резьбовых соединений с крестообразным типом шлица и дополнительными направляющими (PZ1). 

        Преимущества

        • Насечки на жале увеличивают трение между отверткой и шлицом крепежа, что исключает возможность повреждения шлица
        • На стержень отвертки нанесено хромовое защитное покрытие, которое защищает металл от коррозии
        • Трехкомпонентная рукоятка имеет запатентованную форму, удобно и надежно фиксируется в руке
        • Твердость рабочих частей отвертки (стержень, рукоятка) составляет 56 HRC, максимально крутящий момент затяжки — 3.5 H*m
        • Снабжена отвертка подвесной картой, удобной для размещения инструмента на стенде