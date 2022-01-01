Щипцы для стопорных колец «загнутый сжим» Ombra 440207, 180 мм

Щипцы для стопорных колец применяются для установки или снятия внутренних стопорных колец. Щипцы снабжены загнутыми рабочими поверхностями для более удобной работы. Инструмент изготовлен с применением технологии ''Трипл Коатинг'' - тройное хромоникелевое покрытие, что обеспечивает защиту от коррозии и простоту чистки.