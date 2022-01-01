Щипцы для стопорных колец «загнутый сжим» Ombra 440207, 180 мм
Арт. ombratools_2548
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Щипцы для стопорных колец применяются для установки или снятия внутренних стопорных колец. Щипцы снабжены загнутыми рабочими поверхностями для более удобной работы. Инструмент изготовлен с применением технологии ''Трипл Коатинг'' - тройное хромоникелевое покрытие, что обеспечивает защиту от коррозии и простоту чистки.