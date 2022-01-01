Щипцы для стопорных колец «прямой разжим» Ombra 440307, 180 мм

Щипцы для стопорных колец применяются для установки или снятия внешних стопорных колец. Щипцы изготовлены из легированной стали, что увеличивает срок службы. Двухкомпонентные резинополимерные рукоятки инструмента не подвергаются распаду при действии на них нефтепродуктов и растворителей органического происхождения.