Щипцы для стопорных колец «прямой разжим» Ombra 440307, 180 мм
Арт. ombratools_2549
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|легированная сталь
- Щипцы для стопорных колец применяются для установки или снятия внешних стопорных колец. Щипцы изготовлены из легированной стали, что увеличивает срок службы. Двухкомпонентные резинополимерные рукоятки инструмента не подвергаются распаду при действии на них нефтепродуктов и растворителей органического происхождения.