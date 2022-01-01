Щипцы для стопорных колец «прямой сжим» Ombra 440107, 180 мм

Щипцы для стопорных колец применяются для установки или снятия внутренних стопорных колец. Щипцы изготовлены из легированной стали и имеют высокую износостойкость. Рукоятки снабжены двухкомпонентными резинополимерными накладками, что защищает руки оператора и делает захват инструмента более надежным.