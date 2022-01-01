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Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм
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Съемники стопорных колец
    Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм
    Арт. ombratools_2550
    Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм
    Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм
    Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм
      Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм
      Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм
      Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм

      Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ombratools_2550

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щипцы для стопорных колец применяются для установки или снятия внешних стопорных колец. Рабочие части щипцов загнуты, что более удобно при монтаже внешних стопорных колец. Удобные дугообразные ручки инструмента покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват. Диаметр отверстия 1.8 мм.