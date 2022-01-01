Щипцы для стопорных колец «загнутый разжим» Ombra 440407, 180 мм

Щипцы для стопорных колец применяются для установки или снятия внешних стопорных колец. Рабочие части щипцов загнуты, что более удобно при монтаже внешних стопорных колец. Удобные дугообразные ручки инструмента покрыты двухкомпонентными резинополимерными накладками, обеспечивающими надежный хват. Диаметр отверстия 1.8 мм.