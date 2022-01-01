Плоскогубцы Зубр Профессионал Бульдог 2201-1-20_z02, 200 мм
Арт. О00000033520
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|200
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Плоскогубцы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-1-20_z02 - служат для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Профессиональный губцевый инструмент ЗУБР отвечает высочайшим промышленным стандартам качества, разработан для захвата и удержания плоских и круглых предметов, перекусывания проволоки средней твердости.
Преимущества
- Эксцентриковое расположение шарнира увеличивает передачу усилия на 70%
- Сr-V сталь для оптимального баланса твердости и прочности
- Закаленные рабочие поверхности
- Хромовое защитное покрытие
- Маслобензостойкие рукоятки
- Зоны захвата плоских и круглых деталей