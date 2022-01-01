Плоскогубцы Зубр Профессионал Бульдог 2201-1-16_z02, 160 мм

Преимущества

Эксцентриковое расположение шарнира увеличивает передачу усилия на 70%

Сr-V сталь для оптимального баланса твердости и прочности

Закаленные рабочие поверхности

Хромовое защитное покрытие

Маслобензостойкие рукоятки

Зоны захвата плоских и круглых деталей

Плоскогубцы Зубр Профессионал БУЛЬДОГ 2201-1-16_z02 - служат для выполнения слесарных, монтажных и ремонтных работ. Профессиональный губцевый инструмент ЗУБР отвечает высочайшим промышленным стандартам качества, разработан для захвата и удержания плоских и круглых предметов, перекусывания проволоки средней твердости.