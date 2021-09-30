Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20
Арт. Х1307279
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|200
|
Материал губок
|инструментальная сталь
С этим товаром смотрят
- Хромированные плоскогубцы 200мм Зубр "МАСТЕР" 22025-1-20 удобны в использовании за счет увеличенной длины рукояток. Это позволяет прикладывать больше усилий для сжатия.
Преимущества
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки
- Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
- Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и коррозии
- Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе