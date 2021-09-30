Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20

Преимущества

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки

Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса

Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и коррозии

Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе

Хромированные плоскогубцы 200мм Зубр "МАСТЕР" 22025-1-20 удобны в использовании за счет увеличенной длины рукояток. Это позволяет прикладывать больше усилий для сжатия.