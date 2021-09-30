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Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20
5.0
1
Найти аналог
Плоскогубцы
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20
    Арт. Х1307279
    5.0
    1
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20
    Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20
      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20
      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20

      Плоскогубцы Зубр "Мастер" хромированные (200 мм) 22025-1-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1307279
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		инструментальная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хромированные плоскогубцы 200мм Зубр "МАСТЕР" 22025-1-20 удобны в использовании за счет увеличенной длины рукояток. Это позволяет прикладывать больше усилий для сжатия.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки
        • Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
        • Хромированное покрытие защищает от механических повреждений и коррозии
        • Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие рукоятки создают максимальное удобство при работе