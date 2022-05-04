Плоскогубцы комбинированные (180 мм) Зубр "Мастер" 22015-1-18_z01

Преимущества

Комбинированные плоскогубцы 180мм Зубр 22015-1-18_z01 имет эргономичные маслобензостойкие рукоятки, которые позволяют использовать инструмент в тяжелых промышленных условиях

Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки

Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса

Окисное покрытие полностью защищает от коррозии

Комбинированные плоскогубцы 180мм Зубр 22015-1-18_z01 предназначены для применения энергетике, в промышленности, коммунальном секторе, автохозяйствах, автомастерских, а также для бытовых нужд. Эта модель подходит для выполнения монтажных, ремонтных и слесарных работ. Инструмент отличается прочностью и долговечностью.