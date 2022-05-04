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Плоскогубцы комбинированные (180 мм) Зубр "Мастер" 22015-1-18_z01
5.0
2
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Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные (180 мм) Зубр "Мастер" 22015-1-18_z01
    Арт. X10193643
    5.0
    2
    Плоскогубцы комбинированные (180 мм) Зубр "Мастер" 22015-1-18_z01

      Плоскогубцы комбинированные (180 мм) Зубр "Мастер" 22015-1-18_z01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10193643
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированные плоскогубцы 180мм Зубр 22015-1-18_z01 предназначены для применения энергетике, в промышленности, коммунальном секторе, автохозяйствах, автомастерских, а также для бытовых нужд. Эта модель подходит для выполнения монтажных, ремонтных и слесарных работ. Инструмент отличается прочностью и долговечностью.

        Преимущества

        • Комбинированные плоскогубцы 180мм Зубр 22015-1-18_z01 имет эргономичные маслобензостойкие рукоятки, которые позволяют использовать инструмент в тяжелых промышленных условиях
        • Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки
        • Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
        • Окисное покрытие полностью защищает от коррозии