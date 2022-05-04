Плоскогубцы комбинированные (180 мм) Зубр "Мастер" 22015-1-18_z01
Арт. X10193643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Комбинированные плоскогубцы 180мм Зубр 22015-1-18_z01 предназначены для применения энергетике, в промышленности, коммунальном секторе, автохозяйствах, автомастерских, а также для бытовых нужд. Эта модель подходит для выполнения монтажных, ремонтных и слесарных работ. Инструмент отличается прочностью и долговечностью.
Преимущества
- Комбинированные плоскогубцы 180мм Зубр 22015-1-18_z01 имет эргономичные маслобензостойкие рукоятки, которые позволяют использовать инструмент в тяжелых промышленных условиях
- Изготовлены из высококачественной инструментальной стали методом ковки
- Поверхность губок и режущие кромки закалены токами высокой частоты для увеличения ресурса
- Окисное покрытие полностью защищает от коррозии