Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм

Преимущества

Зазубренная поверхность на рабочей части - для надежной фиксации предметов

Пластмассовые рукоятки эргономичной формы

Ограничители на рукоятках - для защиты от выскальзывания во время работы

Комбинированные шлифованные плоскогубцы Standard 160 мм MATRIX 16969 является слесарно-монтажным инструментом размером 160 мм, который применяется для фиксации и захвата деталей. Губки сделаны из углеродистой стали и имеют хромовое покрытие, которое отлично защищает от ржавления.