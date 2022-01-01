Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм
Арт. Х130793133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|160
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Материал губок
|сталь 45
- Комбинированные шлифованные плоскогубцы Standard 160 мм MATRIX 16969 является слесарно-монтажным инструментом размером 160 мм, который применяется для фиксации и захвата деталей. Губки сделаны из углеродистой стали и имеют хромовое покрытие, которое отлично защищает от ржавления.
Преимущества
- Зазубренная поверхность на рабочей части - для надежной фиксации предметов
- Пластмассовые рукоятки эргономичной формы
- Ограничители на рукоятках - для защиты от выскальзывания во время работы