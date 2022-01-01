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Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм
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Плоскогубцы
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм
    Арт. Х130793133
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм
    Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм
      Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм
      Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм
      Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм

      Плоскогубцы комбинированные Matrix Standard 16969, 160 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130793133

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		160
      Материал губок
      		сталь 45
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комбинированные шлифованные плоскогубцы Standard 160 мм MATRIX 16969 является слесарно-монтажным инструментом размером 160 мм, который применяется для фиксации и захвата деталей. Губки сделаны из углеродистой стали и имеют хромовое покрытие, которое отлично защищает от ржавления.

        Преимущества

        • Зазубренная поверхность на рабочей части - для надежной фиксации предметов
        • Пластмассовые рукоятки эргономичной формы
        • Ограничители на рукоятках - для защиты от выскальзывания во время работы