Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов

Набор инструментов 57 предметов Sturm 1045-20-S57 используется при выполнении различных работ с деревом и металлоконструкциями. Включает в себя отвертки, шестигранные ключи, длинногубцы, плоскогубцы, биты, трещотку, молоток, торцевые головки и удлинители. Комплект поставляется в пластиковом кейсе. Головки и биты отличаются высокой прочностью и износостойкостью.



Преимущества