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Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы бит и головок
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Арт. Х1308884
    5.0
    2
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
    Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов

      Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х1308884
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.983
      Габариты, мм
      		385x380x300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов 57 предметов Sturm 1045-20-S57 используется при выполнении различных работ с деревом и металлоконструкциями. Включает в себя отвертки, шестигранные ключи, длинногубцы, плоскогубцы, биты, трещотку, молоток, торцевые головки и удлинители. Комплект поставляется в пластиковом кейсе. Головки и биты отличаются высокой прочностью и износостойкостью.

        Преимущества

        • Набор инструментов под квадрат 1/4’’
        • Материал изготовления - хромованадиевая сталь, твердость 54-56 HRC позволяет использовать инструмент при высоких нагрузках
        • Антискользящая поверхность двухкомпонентных рукояток для комфортной работы
        • В прочном и удобном пластиковом кейсе 