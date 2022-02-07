Набор инструментов Sturm 1045-20-S57, 57 предметов
Арт. Х1308884
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.983
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Габариты, мм
|385x380x300
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- Набор инструментов 57 предметов Sturm 1045-20-S57 используется при выполнении различных работ с деревом и металлоконструкциями. Включает в себя отвертки, шестигранные ключи, длинногубцы, плоскогубцы, биты, трещотку, молоток, торцевые головки и удлинители. Комплект поставляется в пластиковом кейсе. Головки и биты отличаются высокой прочностью и износостойкостью.
Преимущества
- Набор инструментов под квадрат 1/4’’
- Материал изготовления - хромованадиевая сталь, твердость 54-56 HRC позволяет использовать инструмент при высоких нагрузках
- Антискользящая поверхность двухкомпонентных рукояток для комфортной работы
- В прочном и удобном пластиковом кейсе