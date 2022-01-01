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Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
1 210 ₽
Плоскогубцы
    Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
    Арт. X10192619
    Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
    Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
    Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
    Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
    Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
      Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
      Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
      Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
      Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)
      Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)

      Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)

      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10192619

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолированные пассатижи 180мм, 1000В КВТ 55985 имеют зоны захвата для плоских и круглых деталей. Идеально подходят для резки твердой проволоки из стали диаметром до 1,5 мм. Инструмент прослужит долгие годы даже при частом использовании и высоких нагрузках в сфере профессиональных электромонтажных работ. Пассатижи полностью выполнены из качественных материалов, закалены и обработаны коррозиестойким никелевым составом.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Надежная изоляция
        • Стойкость к износу
        • Простое использование
        • Обработка поверхности: матовое никелирование