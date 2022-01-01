Пассатижи диэлектрические КВТ "Стандарт" 55985 (180 мм, до 1000 В)

Преимущества

Долговечность

Надежная изоляция

Стойкость к износу

Простое использование

Обработка поверхности: матовое никелирование

Изолированные пассатижи 180мм, 1000В КВТ 55985 имеют зоны захвата для плоских и круглых деталей. Идеально подходят для резки твердой проволоки из стали диаметром до 1,5 мм. Инструмент прослужит долгие годы даже при частом использовании и высоких нагрузках в сфере профессиональных электромонтажных работ. Пассатижи полностью выполнены из качественных материалов, закалены и обработаны коррозиестойким никелевым составом.