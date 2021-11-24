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Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
5.0
1
3 530 ₽
Плоскогубцы
    Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
    Арт. Х13079378
    5.0
    1
    Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
    Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
    Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
    Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
      Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
      Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
      Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
      Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V

      Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V

      3 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13079378
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		180
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      3 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пассатижи KNIPEX KN-0306180 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Инструмент имеет хромированную рабочую головку для защиты от коррозии. Длина пассатижей составляет 180 мм.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.264 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой инструментальной стали, используемой при изготовлении инструмента
        • Возможность работы с медными и алюминиевыми многожильными кабелями диаметром до 12 мм и площадью сечения до 16 мм², твердой проволокой диаметром до 2.2 мм и проволокой средней твердости диаметром до 3.4 мм
        • Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания деталей
        • Данный инструмент испытан на соответствие нормам VDE
        • Механические узлы пассатижей соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
        • Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В
        • Длина инструмента составляет всего 180 мм, что упрощает его хранение и транспортировку