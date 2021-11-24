Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V

Преимущества

Малый вес - 0.264 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой инструментальной стали, используемой при изготовлении инструмента

Возможность работы с медными и алюминиевыми многожильными кабелями диаметром до 12 мм и площадью сечения до 16 мм², твердой проволокой диаметром до 2.2 мм и проволокой средней твердости диаметром до 3.4 мм

Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания деталей

Данный инструмент испытан на соответствие нормам VDE

Механические узлы пассатижей соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)

Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В

Длина инструмента составляет всего 180 мм, что упрощает его хранение и транспортировку

Пассатижи KNIPEX KN-0306180 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Инструмент имеет хромированную рабочую головку для защиты от коррозии. Длина пассатижей составляет 180 мм.