Пассатижи Knipex KN-0306180 VDE 1000V
Арт. Х13079378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|180
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
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- Пассатижи KNIPEX KN-0306180 - универсальный инструмент для выполнения различных работ например, захвата и удержания различных материалов, разрезания проволоки, проводов и других работ. Инструмент имеет хромированную рабочую головку для защиты от коррозии. Длина пассатижей составляет 180 мм.
Преимущества
- Малый вес - 0.264 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой инструментальной стали, используемой при изготовлении инструмента
- Возможность работы с медными и алюминиевыми многожильными кабелями диаметром до 12 мм и площадью сечения до 16 мм², твердой проволокой диаметром до 2.2 мм и проволокой средней твердости диаметром до 3.4 мм
- Захватные губки пассатижей имеют специальные зубцы для более надежного удержания деталей
- Данный инструмент испытан на соответствие нормам VDE
- Механические узлы пассатижей соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
- Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В
- Длина инструмента составляет всего 180 мм, что упрощает его хранение и транспортировку