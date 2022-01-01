Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338

Преимущества

Основание поворачивается на 360 градусов, что существенно расширяет возможности модели

Фиксация тисков на верстаке или иной рабочей поверхности осуществляется при помощи болтов



Чугунные поворотные тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG ТОНАР 150мм BG1338 изготавливаются из прочного и долговечного чугуна марки ВЧ45. Чугун марки ВЧ45 обладает улучшенными механическими свойствами, что гарантирует тискам BERGER повышенную износоустойчивость и долговечность. Диаметр зажима трубы составляет 27-65 мм.