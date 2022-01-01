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Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
11 830 ₽
Слесарные тиски
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
    Арт. О00000039335
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
    Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338

      Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338

      11 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000039335

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты наковальни, мм
      		60х70
      Наличие наковальни
      		Да
      Все характеристики
      11 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 533 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чугунные поворотные тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG ТОНАР 150мм BG1338 изготавливаются из прочного и долговечного чугуна марки ВЧ45. Чугун марки ВЧ45 обладает улучшенными механическими свойствами, что гарантирует тискам BERGER повышенную износоустойчивость и долговечность. Диаметр зажима трубы составляет 27-65 мм.

        Преимущества

        • Основание поворачивается на 360 градусов, что существенно расширяет возможности модели
        • Фиксация тисков на верстаке или иной рабочей поверхности осуществляется при помощи болтов