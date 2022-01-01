Тиски чугунные поворотные с наковальней Berger Тohap 150мм BG1338
Арт. О00000039335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты наковальни, мм
|60х70
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Наличие наковальни
|Да
- Чугунные поворотные тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG ТОНАР 150мм BG1338 изготавливаются из прочного и долговечного чугуна марки ВЧ45. Чугун марки ВЧ45 обладает улучшенными механическими свойствами, что гарантирует тискам BERGER повышенную износоустойчивость и долговечность. Диаметр зажима трубы составляет 27-65 мм.
Преимущества
- Основание поворачивается на 360 градусов, что существенно расширяет возможности модели
- Фиксация тисков на верстаке или иной рабочей поверхности осуществляется при помощи болтов