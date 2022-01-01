Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
Арт. Х1313277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Наличие наковальни
|Нет
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Материал губок
|сталь
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- Тиски для труб Stayer СТАНДАРТ 3262-2 широко используются в слесарном деле. Данное приспособление позволяет быстро и крепко зажимать трубы диаметром от 2 до 3.5 дюймов для их последующей обработки (резки, гибки). Продуманная конструкция тисков (со специальной откидной металлической сцепкой) дает возможность передвигать заготовку на нужную длину, не отвинчивая зажимной механизм. Тиски этой модели характеризуются долговечностью
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Простота эксплуатации
- Не требуют специального обслуживания
- Высокое качество изготовления
- Окрашенный корпус (для защиты от коррозии)