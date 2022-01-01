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Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
3 760 ₽
Откидные трубные тиски
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
    Арт. Х1313277
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
    Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2
      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2

      Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2

      3 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1313277

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наличие наковальни
      		Нет
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      3 760 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски для труб Stayer СТАНДАРТ 3262-2  широко используются в слесарном деле. Данное приспособление позволяет быстро и крепко зажимать трубы диаметром от 2 до 3.5 дюймов для их последующей обработки (резки, гибки). Продуманная конструкция тисков (со специальной откидной металлической сцепкой) дает возможность передвигать заготовку на нужную длину, не отвинчивая зажимной механизм. Тиски этой модели характеризуются долговечностью

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Простота эксплуатации
        • Не требуют специального обслуживания
        • Высокое качество изготовления
        • Окрашенный корпус (для защиты от коррозии)