Тиски для труб №2-3.5" Stayer СТАНДАРТ 3262-2

Преимущества

Широкая сфера применения

Простота эксплуатации

Не требуют специального обслуживания

Высокое качество изготовления

Окрашенный корпус (для защиты от коррозии)

Тиски для труб Stayer СТАНДАРТ 3262-2 широко используются в слесарном деле. Данное приспособление позволяет быстро и крепко зажимать трубы диаметром от 2 до 3.5 дюймов для их последующей обработки (резки, гибки). Продуманная конструкция тисков (со специальной откидной металлической сцепкой) дает возможность передвигать заготовку на нужную длину, не отвинчивая зажимной механизм. Тиски этой модели характеризуются долговечностью