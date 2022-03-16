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Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
5.0
1
6 100 ₽
Наборы клуппов
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Арт. Х13021370
    5.0
    1
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
    Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3

      Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3

      6 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х13021370
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор клуппов
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      6 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор резьбонарезной трубный №3 STAYER PROFESSIONAL 28260-H3 из четырех предметов в пластиковом кейсе предназначен для нарезания резьбы на металлических трубах диаметром 1/2", 3/4", 1". Резцы изготовлены из стали 9Cr2, благодаря чему обладают высоким ресурсом с сохранением геометрии реза. Эргономичная ручка трещотки улучшает захват и уменьшает прилагаемое усилие. Трещотка клуппов снабжена реверсом. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Эргономичная форма ручки трещотки
        • Трещотка с реверсом
        • Резцы резьбонарезного трубного набора изготовлены из стали 9Cr2
        • Высокий ресурс резцов с сохранением геометрии реза
        • Поставляется в пластиковом кейсе