Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3

Набор резьбонарезной трубный №3 STAYER PROFESSIONAL 28260-H3 из четырех предметов в пластиковом кейсе предназначен для нарезания резьбы на металлических трубах диаметром 1/2", 3/4", 1". Резцы изготовлены из стали 9Cr2, благодаря чему обладают высоким ресурсом с сохранением геометрии реза. Эргономичная ручка трещотки улучшает захват и уменьшает прилагаемое усилие. Трещотка клуппов снабжена реверсом. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе.

Преимущества