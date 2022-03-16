Набор клуппов Stayer Professional 28260-H3 №3
Арт. Х13021370
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор клуппов
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Направление резьбы
|правое
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- Набор резьбонарезной трубный №3 STAYER PROFESSIONAL 28260-H3 из четырех предметов в пластиковом кейсе предназначен для нарезания резьбы на металлических трубах диаметром 1/2", 3/4", 1". Резцы изготовлены из стали 9Cr2, благодаря чему обладают высоким ресурсом с сохранением геометрии реза. Эргономичная ручка трещотки улучшает захват и уменьшает прилагаемое усилие. Трещотка клуппов снабжена реверсом. Набор поставляется в удобном пластиковом кейсе.
Преимущества
- Эргономичная форма ручки трещотки
- Трещотка с реверсом
- Резцы резьбонарезного трубного набора изготовлены из стали 9Cr2
- Высокий ресурс резцов с сохранением геометрии реза
- Поставляется в пластиковом кейсе