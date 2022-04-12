Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
Арт. 77777X901119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип резьбонарезного инструмента
|набор клуппов
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Направление резьбы
|правое
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- Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4 применяется для нарезания внешней или внутренней резьбы. Рабочие части набора изготовлены из прочного материала, который отличается стойкостью к большим нагрузкам и долгим сроком службы. В комплект входит трещотка, благодаря которой не нужно перехватывать руку во время работы. Хранится комплект в пластиковом кейсе, что удобно и для транспортировки.
Преимущества
- 5 предметов
- Трещотка для удобной работы
- Твердость 57-63 HRC
- Многофункциональность
- Клуппы различной величины
- Износостойкость
- Инструмент изготовлен из высокопрочной хромованадиевой инструментальной стали
- Пластиковый кейс удобен для транспортировки и хранения инструмента