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Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
4.5
2
3 700 ₽
Наборы клуппов
    Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
    Арт. 77777X901119
    4.5
    2
    Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
    Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
    Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
    Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
      Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
      Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
      Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4
      Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4

      Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4

      3 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X901119
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		набор клуппов
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      3 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4 применяется для нарезания внешней или внутренней резьбы. Рабочие части набора изготовлены из прочного материала, который отличается стойкостью к большим нагрузкам и долгим сроком службы. В комплект входит трещотка, благодаря которой не нужно перехватывать руку во время работы. Хранится комплект в пластиковом кейсе, что удобно и для транспортировки.

        Преимущества

        • 5 предметов
        • Трещотка для удобной работы 
        • Твердость 57-63 HRC
        • Многофункциональность 
        • Клуппы различной величины
        • Износостойкость
        • Инструмент изготовлен из высокопрочной хромованадиевой инструментальной стали
        • Пластиковый кейс удобен для транспортировки и хранения инструмента