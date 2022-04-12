Преимущества

5 предметов

Трещотка для удобной работы

Твердость 57-63 HRC



Многофункциональность

Клуппы различной величины

Износостойкость

Инструмент изготовлен из высокопрочной хромованадиевой инструментальной стали

Пластиковый кейс удобен для транспортировки и хранения инструмента

Набор резьбонарезной Sturm 1065-03-S4 применяется для нарезания внешней или внутренней резьбы. Рабочие части набора изготовлены из прочного материала, который отличается стойкостью к большим нагрузкам и долгим сроком службы. В комплект входит трещотка, благодаря которой не нужно перехватывать руку во время работы. Хранится комплект в пластиковом кейсе, что удобно и для транспортировки.