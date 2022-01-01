Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм

Эти тиски оборудованы уникальным быстродействующим механизм, благодаря которому очень удобны и производительны в работе. Фиксируют заготовку, как обычно, вращая рукоятку по часовой стрелке. А вот при обратном вращении перемещения губки не происходит, вместо этого механизм разблокируется, после чего губку можно сдвигать свободно. Чтобы зажать деталь достаточно повернуть рукоятку в соответствующую сторону — механизм заблокируется автоматически.