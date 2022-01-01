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Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм
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Столярные тиски
    Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм
    Арт. jet_13607
    Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм
    Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм
    Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм
      Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм
      Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм
      Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм

      Столярные тиски с автоматическим механизмом Wilton WWV/R-9, быстрозажимные, 225 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13607

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		345
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		225
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Эти тиски оборудованы уникальным быстродействующим механизм, благодаря которому очень удобны и производительны в работе. Фиксируют заготовку, как обычно, вращая рукоятку по часовой стрелке. А вот при обратном вращении перемещения губки не происходит, вместо этого механизм разблокируется, после чего губку можно сдвигать свободно. Чтобы зажать деталь достаточно повернуть рукоятку в соответствующую сторону — механизм заблокируется автоматически.