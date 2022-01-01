Столярные тиски Wilton WWV/EC-175, компактные, 175 мм
Арт. jet_13604
Характеристики
Малогабаритная модель, востребованная как столярами-любителями для работы в домашней мастерской, так и профессионалами в качестве дополнения к большим тискам.
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Производитель
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Наличие наковальни
|Нет
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Рабочий ход, мм
|160
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Материал корпуса
|чугун
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Ширина губок, мм
Ширина губок — одна из определяющих характеристик тисков. Тиски с большей шириной губок надежно удерживают габаритные и массивные детали, небольшие заготовки удобнее обрабатывать, закрепив их в тисках с меньшей шириной губок.
|175
Малогабаритная модель, востребованная как столярами-любителями для работы в домашней мастерской, так и профессионалами в качестве дополнения к большим тискам.