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Столярные тиски Wilton WWV/EC-175, компактные, 175 мм
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Столярные тиски
    Столярные тиски Wilton WWV/EC-175, компактные, 175 мм
    Арт. jet_13604
    Столярные тиски Wilton WWV/EC-175, компактные, 175 мм

      Столярные тиски Wilton WWV/EC-175, компактные, 175 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13604

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Рабочий ход, мм
      		160
      Материал корпуса
      		чугун
      Ширина губок, мм
      		175
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы