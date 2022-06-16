Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)

Преимущества

Литой из серого чугуна корпус

Два варианта установки подвижной части захвата

Сменные губки с рифленой поверхностью

Wilton Reversible 4800R 200 мм 28823EU имеют трубный захват

Поворотное основание на 360º

Четыре отверстия для крепления к верстаку

Две наковальни сверху корпуса

Тиски Wilton Reversible 4800R 200 мм 28823EU имеют хороший запас прочности и применяются в профессиональных целях для зажима различных деталей во время их обработки. Корпус отлит из серого ковкого чугуна с высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Универсальная конструкция позволяет фиксировать крупные заготовки, не теряя функциональности при работе с компактными. Стационарная часть захвата имеет губки с двух сторон и вторую верхнюю наковальню между ними. При работе с большим зевом нижняя наковальня может служить дополнительной опорой. С одной из сторон модель оснащена трубным захватом диаметром от 10 до 100 мм.