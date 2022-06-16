Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
Арт. О00000008884
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Наличие наковальни
|Да
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Макс. глубина зажима, мм
|100
- Тиски Wilton Reversible 4800R 200 мм 28823EU имеют хороший запас прочности и применяются в профессиональных целях для зажима различных деталей во время их обработки. Корпус отлит из серого ковкого чугуна с высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Универсальная конструкция позволяет фиксировать крупные заготовки, не теряя функциональности при работе с компактными. Стационарная часть захвата имеет губки с двух сторон и вторую верхнюю наковальню между ними. При работе с большим зевом нижняя наковальня может служить дополнительной опорой. С одной из сторон модель оснащена трубным захватом диаметром от 10 до 100 мм.
Преимущества
- Литой из серого чугуна корпус
- Два варианта установки подвижной части захвата
- Сменные губки с рифленой поверхностью
- Wilton Reversible 4800R 200 мм 28823EU имеют трубный захват
- Поворотное основание на 360º
- Четыре отверстия для крепления к верстаку
- Две наковальни сверху корпуса