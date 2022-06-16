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Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
5.0
2
22 000 ₽
Слесарные тиски
    Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
    Арт. О00000008884
    5.0
    2
    Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
    Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
    Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
    Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
    Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
      Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
      Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
      Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
      Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)
      Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)

      Тиски Wilton Reversible 4800R 28823EU (200 мм)

      22 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. О00000008884
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		100
      Все характеристики
      22 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тиски Wilton Reversible 4800R 200 мм 28823EU имеют хороший запас прочности и применяются в профессиональных целях для зажима различных деталей во время их обработки. Корпус отлит из серого ковкого чугуна с высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Универсальная конструкция позволяет фиксировать крупные заготовки, не теряя функциональности при работе с компактными. Стационарная часть захвата имеет губки с двух сторон и вторую верхнюю наковальню между ними. При работе с большим зевом нижняя наковальня может служить дополнительной опорой. С одной из сторон модель оснащена трубным захватом диаметром от 10 до 100 мм.

        Преимущества

        • Литой из серого чугуна корпус
        • Два варианта установки подвижной части захвата
        • Сменные губки с рифленой поверхностью
        • Wilton Reversible 4800R 200 мм 28823EU имеют трубный захват
        • Поворотное основание на 360º
        • Четыре отверстия для крепления к верстаку
        • Две наковальни сверху корпуса