Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
Арт. X13191821201
Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
Арт. X13191821201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Наличие наковальни
|Нет
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Материал губок
|сталь
- Слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ 32712-100 - приспособление профессионального назначения, которое позволяет зафиксировать деталь (размером до 100 мм), в наиболее удобном для обработки положение. Подвижная планка обеспечивает вращение детали на угол - от 0 до 360 градусов по вертикали, поворотное основание по горизонтали - от 0 до 360 градусов. Эти тиски подойдут для обработки труб и других металлических, пластиковых деталей с различным профилем, даже с круглым.
Преимущества
- Нескользящие губки
- Определение точного расстояния и угла наклона расхождения губок - на корпусе и подвижной планке есть измерительные шкалы
- Крепление к верстаку - наличие отверстий в основание
- Поворот зажатой детали в вертикальной плоскости на 360
- Плавный ход планки
- Высокая прочность конструкции - корпус выполнен из чугуна марки СЧ - 25, губки из закаленной стали твердости 45–53 HRC