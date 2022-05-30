Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100

Слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ 32712-100 - приспособление профессионального назначения, которое позволяет зафиксировать деталь (размером до 100 мм), в наиболее удобном для обработки положение. Подвижная планка обеспечивает вращение детали на угол - от 0 до 360 градусов по вертикали, поворотное основание по горизонтали - от 0 до 360 градусов. Эти тиски подойдут для обработки труб и других металлических, пластиковых деталей с различным профилем, даже с круглым.

Преимущества

Нескользящие губки

Определение точного расстояния и угла наклона расхождения губок - на корпусе и подвижной планке есть измерительные шкалы

Крепление к верстаку - наличие отверстий в основание

Поворот зажатой детали в вертикальной плоскости на 360

Плавный ход планки

Высокая прочность конструкции - корпус выполнен из чугуна марки СЧ - 25, губки из закаленной стали твердости 45–53 HRC



