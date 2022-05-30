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Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
5.0
3
Найти аналог
Слесарные тиски
    Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
    Арт. X13191821201
    5.0
    3
    Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
    Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
    Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
      Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
      Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100
      Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100

      Тиски Зубр "ЭКСПЕРТ" слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 32712-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X13191821201
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие наковальни
      		Нет
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Слесарные тиски ЗУБР ЭКСПЕРТ 32712-100 - приспособление профессионального назначения, которое позволяет зафиксировать деталь (размером до 100 мм), в наиболее удобном для обработки положение. Подвижная планка обеспечивает вращение детали на угол - от 0 до 360 градусов по вертикали, поворотное основание по горизонтали - от 0 до 360 градусов. Эти тиски подойдут для обработки труб и других металлических, пластиковых деталей с различным профилем, даже с круглым.

        Преимущества

        • Нескользящие губки
        • Определение точного расстояния и угла наклона расхождения губок - на корпусе и подвижной планке есть измерительные шкалы
        • Крепление к верстаку - наличие отверстий в основание
        • Поворот зажатой детали в вертикальной плоскости на 360
        • Плавный ход планки
        • Высокая прочность конструкции - корпус выполнен из чугуна марки СЧ - 25, губки из закаленной стали твердости 45–53 HRC