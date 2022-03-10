Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
4.8
4
Найти аналог
Слесарные тиски
    Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
    Арт. X1319182178
    4.8
    4
    Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
    Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
    Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
    Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
      Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
      Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
      Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
      Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)

      Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1319182178
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Наличие наковальни
      		Да
      Макс. глубина зажима, мм
      		130
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Слесарные тиски SPARTA 186275 - приспособление, которое помогает зафиксировать деталь (размером до 150 мм), в наиболее удобном для обработки положении. Эти тиски подойдут для выгибания труб и других металлических, а также пластиковых деталей.

        Преимущества

        • Имеют горизонтальный зажим
        • Надежно фиксируются на рабочей поверхности болтами, для которых в основании тисков сделаны пазы
        • Фиксирующая поверхность съемных губок рельефная
        • Поворачиваются тиски вокруг основания
        • Крепеж деталей производится вручную с помощью поворотного рычага на боковой поверхности тисков
        • Нерабочая поверхность тисков окрашена