Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)

Преимущества

Имеют горизонтальный зажим

Надежно фиксируются на рабочей поверхности болтами, для которых в основании тисков сделаны пазы

Фиксирующая поверхность съемных губок рельефная

Поворачиваются тиски вокруг основания

Крепеж деталей производится вручную с помощью поворотного рычага на боковой поверхности тисков

Нерабочая поверхность тисков окрашена

Слесарные тиски SPARTA 186275 - приспособление, которое помогает зафиксировать деталь (размером до 150 мм), в наиболее удобном для обработки положении. Эти тиски подойдут для выгибания труб и других металлических, а также пластиковых деталей.