Поворотные слесарные тиски с наковальней Sparta 186275 (150 мм)
Арт. X1319182178
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Наличие наковальни
|Да
|
Макс. глубина зажима, мм
|130
- Слесарные тиски SPARTA 186275 - приспособление, которое помогает зафиксировать деталь (размером до 150 мм), в наиболее удобном для обработки положении. Эти тиски подойдут для выгибания труб и других металлических, а также пластиковых деталей.
Преимущества
- Имеют горизонтальный зажим
- Надежно фиксируются на рабочей поверхности болтами, для которых в основании тисков сделаны пазы
- Фиксирующая поверхность съемных губок рельефная
- Поворачиваются тиски вокруг основания
- Крепеж деталей производится вручную с помощью поворотного рычага на боковой поверхности тисков
- Нерабочая поверхность тисков окрашена