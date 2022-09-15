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Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01 (пистолетный тип, ширина зажима 150 мм, глубина зажима 85 мм)
3.0
1
1 900 ₽
2 255 ₽
Струбцины
  • Персональная скидка
Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01
Арт. Ю00000013705
3.0
1
Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01 (пистолетный тип, ширина зажима 150 мм, глубина зажима 85 мм)
Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01 (пистолетный тип, ширина зажима 150 мм, глубина зажима 85 мм)
Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01 (пистолетный тип, ширина зажима 150 мм, глубина зажима 85 мм)
Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01 (пистолетный тип, ширина зажима 150 мм, глубина зажима 85 мм)
Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01 (пистолетный тип, ширина зажима 150 мм, глубина зажима 85 мм)
Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01 (пистолетный тип, ширина зажима 150 мм, глубина зажима 85 мм)

Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01

  • -355 ₽
1 900 ₽
2 255 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 255 ₽
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-190 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000013705
3.0
1

Характеристики

Производитель
Kraftool
Усилие зажима, кгс
180
Назначение
металл, дерево
Материал рамы
фиберглас
Макс. ширина зажима,мм
150
Макс. глубина зажима,мм
85
Все характеристики
Похожие товары с Макс. ширина зажима,мм
  • Персональная скидка
  • -355 ₽
1 900 ₽
2 255 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 255 ₽
Получить ещё скидку
-190 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Струбцина KRAFTOOL 32226-15_z01, предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Облегчают рабочий процесс. Обеспечивают надежную фиксацию. Обладают повышенным ресурсом

    Преимущества

    • Выполнены из армированного пластика
    • Оснащены плунжерным механизмом фиксации
    • Чтобы обеспечить зажим с силой в 150 кгс, не потребуется прикладывать большие усилия