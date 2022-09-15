Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01 (пистолетный тип, ширина зажима 150 мм, глубина зажима 85 мм)

Струбцина Kraftool "EcoKraft" 32226-15-z01
Арт. Ю00000013705
Характеристики
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Производитель
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Усилие зажима, кгс
|180
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Назначение
|металл, дерево
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Материал рамы
|фиберглас
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Макс. ширина зажима,мм
|150
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Макс. глубина зажима,мм
|85
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- Струбцина KRAFTOOL 32226-15_z01, предназначена для фиксации и удержания деталей при выполнении столярных и слесарных работ. Облегчают рабочий процесс. Обеспечивают надежную фиксацию. Обладают повышенным ресурсом
Преимущества
- Выполнены из
- Оснащены плунжерным механизмом фиксации
- Чтобы обеспечить зажим с
- Выполнены из