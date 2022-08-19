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Топор Вихрь Т800Ф (фиберглассовое топорище)
4.0
4
970 ₽
Топоры
    Топор Вихрь Т800Ф (фиберглассовое топорище)
    Арт. О00000006436
    4.0
    4
    Топор Вихрь Т800Ф (фиберглассовое топорище)
    Топор Вихрь Т800Ф (фиберглассовое топорище)
      Топор Вихрь Т800Ф (фиберглассовое топорище)
      Топор Вихрь Т800Ф (фиберглассовое топорище)

      Топор Вихрь Т800Ф (фиберглассовое топорище)

      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006436
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общая длина, мм
      		360
      Тип топора
      		топор универсальный
      Все характеристики
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Топор ВИХРЬ Т800Ф используется для плотницких работ: рубки и тесания древесины. Рабочая часть изготовлена из кованой инструментальной стали. Вес бойка 0,8 кг. Топорище фиберглассовое, обрезиненное, обладает высокой прочностью и не скользит в руках. Отлично поглощает колебания, возникающие при работе.