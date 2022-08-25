Топор Truper HC-1-1/4 14950 с деревянной рукояткой, 565 гр.
Арт. О00000037257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Мексика
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Общая длина, мм
|360
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Тип топора
|топор универсальный
- Топор TRUPER HC-1-1/4 565 г, с деревянной рукояткой 14950 предназначен для разрубания деревянных заготовок, среза веток, колки дров. Рабочая часть выполнена из кованой стали марки 1045, которая прошла двойную обработку. Рукоятка изготовлена из дерева и имеет длину 360 мм.
Преимущества
- Долгий срок использования
- Прочность головы
- Рабочая часть выполнена из кованой стали
- Ручка из орехового дерева