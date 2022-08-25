Топор Truper HC-1-1/4 14950 с деревянной рукояткой, 565 гр.

Преимущества

Долгий срок использования

Прочность головы

Рабочая часть выполнена из кованой стали

Ручка из орехового дерева

Топор TRUPER HC-1-1/4 565 г, с деревянной рукояткой 14950 предназначен для разрубания деревянных заготовок, среза веток, колки дров. Рабочая часть выполнена из кованой стали марки 1045, которая прошла двойную обработку. Рукоятка изготовлена из дерева и имеет длину 360 мм.