Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.
Арт. О00000037255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Мексика
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Общая длина, мм
|350
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Тип топора
|топор универсальный
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- Топор Truper HC-1-1/4М 565 г, с деревянной рукояткой 14954 - это прочный ручной инструмент, необходимый для заготовки дров, срубания деревьев, сучьев или демонтажа конструкций. Рабочая часть выполнена из кованой стали марки 1045 с двойной термообработкой. Топор европейского типа оснащен топорищем из дерева (орех).
Преимущества
- Долгий срок использования
- Прочность головы
- Рабочая часть выполнена из кованой стали 1045, подверженной двойной термообработке
- Ручка из орехового дерева