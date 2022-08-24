Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.

Преимущества

Долгий срок использования

Прочность головы

Рабочая часть выполнена из кованой стали 1045, подверженной двойной термообработке

Ручка из орехового дерева

Топор Truper HC-1-1/4М 565 г, с деревянной рукояткой 14954 - это прочный ручной инструмент, необходимый для заготовки дров, срубания деревьев, сучьев или демонтажа конструкций. Рабочая часть выполнена из кованой стали марки 1045 с двойной термообработкой. Топор европейского типа оснащен топорищем из дерева (орех).