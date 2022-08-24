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Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.
5.0
1
1 650 ₽
Топоры
    Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.
    Арт. О00000037255
    5.0
    1
    Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.
    Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.
    Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.
      Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.
      Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.
      Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.

      Топор Truper HC-1-1/4М 14954 с деревянной рукояткой, 565 гр.

      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037255
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Truper
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Мексика
      Общая длина, мм
      		350
      Тип топора
      		топор универсальный
      Все характеристики
      1 650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Топор Truper HC-1-1/4М 565 г, с деревянной рукояткой 14954 - это прочный ручной инструмент, необходимый для заготовки дров, срубания деревьев, сучьев или демонтажа конструкций. Рабочая часть выполнена из кованой стали марки 1045 с двойной термообработкой. Топор европейского типа оснащен топорищем из дерева (орех).

        Преимущества

        • Долгий срок использования
        • Прочность головы
        • Рабочая часть выполнена из кованой стали 1045, подверженной двойной термообработке
        • Ручка из орехового дерева