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Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
5.0
2
1 330 ₽
Топоры
    Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
    Арт. О00000006434
    5.0
    2
    Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
    Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
    Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
    Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
    Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
      Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
      Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
      Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
      Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
      Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9

      Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9

      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006434
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общая длина, мм
      		380
      Тип топора
      		топор универсальный
      Все характеристики
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Топор ВИХРЬ Т1000Ф используется для плотницких работ: рубки и тесания древесины. Рабочая часть изготовлена из кованой инструментальной стали. Вес бойка 1 кг. Топорище фиберглассовое, обрезиненное, обладает высокой прочностью и не скользит в руках. Отлично поглощает колебания, возникающие при работе. 