Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9

Топор ВИХРЬ Т1000Ф используется для плотницких работ: рубки и тесания древесины. Рабочая часть изготовлена из кованой инструментальной стали. Вес бойка 1 кг. Топорище фиберглассовое, обрезиненное, обладает высокой прочностью и не скользит в руках. Отлично поглощает колебания, возникающие при работе.