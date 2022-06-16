Топор Вихрь Т1000Ф 73/2/2/9
Арт. О00000006434
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общая длина, мм
|380
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Тип топора
|топор универсальный
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- Топор ВИХРЬ Т1000Ф используется для плотницких работ: рубки и тесания древесины. Рабочая часть изготовлена из кованой инструментальной стали. Вес бойка 1 кг. Топорище фиберглассовое, обрезиненное, обладает высокой прочностью и не скользит в руках. Отлично поглощает колебания, возникающие при работе.