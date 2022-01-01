Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой

Преимущества

Кованая голова изготовлена из углеродистой высококачественной стали

Рабочие поверхности головы (боек и носок) закалены индукционным методом до 50-58 HRC

Фиберглассовая противоскользящая рукоятка

Слесарный молоток, 300 г Kraftool 2007-03 представляет собой высокопрочный ударный инструмент. Данная модель оснащена удобной рукояткой из фибергласа. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.