Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой
Арт. Ю00000003306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.3
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- Слесарный молоток, 300 г Kraftool 2007-03 представляет собой высокопрочный ударный инструмент. Данная модель оснащена удобной рукояткой из фибергласа. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.
Преимущества
- Кованая голова изготовлена из углеродистой высококачественной стали
- Рабочие поверхности головы (боек и носок) закалены индукционным методом до 50-58 HRC
- Фиберглассовая противоскользящая рукоятка