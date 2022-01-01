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Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой
920 ₽
Слесарные молотки
    Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой
    Арт. Ю00000003306
    Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой
    Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой
      Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой
      Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой

      Молоток слесарный Kraftoo Fiberglass 300 г с фиберглассовой рукояткой

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000003306

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.3
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Слесарный молоток, 300 г Kraftool 2007-03 представляет собой высокопрочный ударный инструмент. Данная модель оснащена удобной рукояткой из фибергласа. Она не скользит в руке и обеспечивает надежный захват.

        Преимущества

        • Кованая голова изготовлена из углеродистой высококачественной стали
        • Рабочие поверхности головы (боек и носок) закалены индукционным методом до 50-58 HRC
        • Фиберглассовая противоскользящая рукоятка