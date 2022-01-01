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Гвозди

Строительные гвозди

Найдено: 3 товара
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  • Гвозди 4*120
    150 ₽
    Гвозди 4*120
    120 мм, Ø 4 мм
    Длина, мм: 120
    Материал: сталь
    Шлиц: нет
    Назначение по материалу: дерево
  • Гвозди строительные 4х100 мм (5 кг)
    Нет в наличии
    Гвозди строительные 4х100 мм (5 кг)
    100 мм, Ø 4 мм
    Тип крепежа: гвоздь
    Длина, мм: 100
    Материал: сталь
    Шлиц: нет
    Назначение по материалу: дерево
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  • Гвозди строительные 2,5x50 мм (5 кг)
    Нет в наличии
    Гвозди строительные 2,5x50 мм (5 кг)
    50 мм, Ø 2.5 мм
    Тип крепежа: гвоздь
    Длина, мм: 50
    Материал: сталь
    Назначение по материалу: дерево
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить строительные гвозди в городе Ярославль по цене от 115 до 150 рублей. В наличии более 3 наименований. Строительные гвозди можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.