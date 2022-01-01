Строительные гвозди
Найдено: 3 товара
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- 150 ₽120 мм, Ø 4 ммДлина, мм: 120Материал: стальШлиц: нетНазначение по материалу: дерево
- Нет в наличии100 мм, Ø 4 ммТип крепежа: гвоздьДлина, мм: 100Материал: стальШлиц: нетНазначение по материалу: дерево
- Нет в наличии50 мм, Ø 2.5 ммТип крепежа: гвоздьДлина, мм: 50Материал: стальНазначение по материалу: дерево
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить строительные гвозди в городе Ярославль по цене от 115 до 150 рублей. В наличии более 3 наименований. Строительные гвозди можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.