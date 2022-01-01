Гвозди для пневматического нейлера
Найдено: 15 товаров
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- 830 ₽1 100 ₽5000 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 50Диаметр, мм: 1.25Материал: сталь
- -270 ₽
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- 1 100 ₽5000 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 40Диаметр, мм: 1.25Материал: сталь
- 1 401 ₽Длина, мм: 50
- 399 ₽520 ₽Материал: сталь
- -121 ₽
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- 720 ₽Длина, мм: 30Материал: сталь
- 1 030 ₽Длина, мм: 35
- 663 ₽Длина, мм: 20
- 1 147 ₽5000 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 40
- 911 ₽Длина, мм: 30
- 1 270 ₽Длина, мм: 30
- Нет в наличииДлина, мм: 16
- Нет в наличииДлина, мм: 25
- Нет в наличииДлина, мм: 15
- Нет в наличии50 ммДлина, мм: 50Шлиц: нет
- Нет в наличии75 мм, Ø 3.1 мм, 4500 шт.Тип крепежа: гвоздьДлина, мм: 75Материал: стальШлиц: нетКоличество, шт: 4500
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить гвозди для пневматического нейлера в городе Ярославль по цене от 399 до 2445 рублей. В наличии более 15 наименований. Гвозди для пневматического нейлера можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.