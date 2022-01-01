Молоток сварщика шлакоотбойный Кедр СН-01

Преимущества

Износоустойчивость

Эффективность работы

Уникальный дизайн

Молоток шлакоотбойный СН-01 КЕДР 0000141 применяется для контроля шва при работе сваркой MMA. Предназначен для удаления шлака и брызг металла, образующихся в процессе сварки. С одной стороны молотка — зубило, со второй — острое жало. Имеет пружинную конструкцию для смягчения отдачи во время удара.