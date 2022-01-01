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Молоток сварщика шлакоотбойный Кедр СН-01
415 ₽
Молотки сварщика
    Молоток сварщика шлакоотбойный Кедр СН-01
    Арт. О00000026068
    Молоток сварщика шлакоотбойный Кедр СН-01

      Молоток сварщика шлакоотбойный Кедр СН-01

      415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026068

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		молоток сварщика
      Вес бойка, кг
      		0.2
      Все характеристики
      415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток шлакоотбойный СН-01 КЕДР 0000141 применяется для контроля шва при работе сваркой MMA. Предназначен для удаления шлака и брызг металла, образующихся в процессе сварки. С одной стороны молотка — зубило, со второй — острое жало. Имеет пружинную конструкцию для смягчения отдачи во время удара.

        Преимущества

        • Износоустойчивость
        • Эффективность работы
        • Уникальный дизайн