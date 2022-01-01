Молоток сварщика шлакоотбойный Кедр СН-01
Арт. О00000026068
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип молотка
|молоток сварщика
|
Вес бойка, кг
|0.2
- Молоток шлакоотбойный СН-01 КЕДР 0000141 применяется для контроля шва при работе сваркой MMA. Предназначен для удаления шлака и брызг металла, образующихся в процессе сварки. С одной стороны молотка — зубило, со второй — острое жало. Имеет пружинную конструкцию для смягчения отдачи во время удара.
Преимущества
- Износоустойчивость
- Эффективность работы
- Уникальный дизайн