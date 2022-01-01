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Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
460 ₽
Канцелярские ножи
    Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
    Арт. О00000034646
    Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
    Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
    Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
    Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
    Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
      Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
      Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
      Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
      Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
      Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм

      Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034646

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный нож Berger BG1354 18мм, с 3-мя лезвиями в комплекте - предназначен для работ как с плотными материалами, так и для работ с мягкими, например тканями.

        Преимущества

        • Японская сталь SK4
        • Эргономичный корпус с прорезиненными вставками для надежного захвата
        • Удобная автоматическая фиксация для регулировки длины лезвия
        • Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия