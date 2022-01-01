Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм

Преимущества

Японская сталь SK4

Эргономичный корпус с прорезиненными вставками для надежного захвата

Удобная автоматическая фиксация для регулировки длины лезвия

Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия

Строительный нож Berger BG1354 18мм, с 3-мя лезвиями в комплекте - предназначен для работ как с плотными материалами, так и для работ с мягкими, например тканями.