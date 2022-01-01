Нож строительный Berger BG1354 в комплекте лезвия 3 шт, 18 мм
Арт. О00000034646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Строительный нож Berger BG1354 18мм, с 3-мя лезвиями в комплекте - предназначен для работ как с плотными материалами, так и для работ с мягкими, например тканями.
Преимущества
- Японская сталь SK4
- Эргономичный корпус с прорезиненными вставками для надежного захвата
- Удобная автоматическая фиксация для регулировки длины лезвия
- Съемный наконечник ручки ножа позволяет быстро обломить затупившийся сегмент лезвия