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Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка
5.0
2
570 ₽
Канцелярские ножи
    Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка
    Арт. X1305449
    5.0
    2
    Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка
    Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка
    Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка
      Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка
      Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка
      Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка

      Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1305449
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож 25 мм MATRIX MASTER 78959 с выдвижным лезвием применяется при строительных работах. Оснащен усиленной направляющей, которая не дает лезвию отклоняться в сторону. Прорезиненная часть позволяет надежнее удерживать инструмент. Фиксатор служит для закрепления лезвия, также есть возможность её замены.

        Преимущества

        • Выдвижное лезвие
        • Усиленная направляющая - ровное положение лезвия
        • Автоматическая фиксация - для закрепления лезвия
        • Замена лезвия через хвостовую часть ножа
        • Эргономичный корпус
        • Сегментированное лезвие
        • Для бумаги, картона и прочих материалов с применением значительных усилий