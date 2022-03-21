Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка

Преимущества

Выдвижное лезвие

Усиленная направляющая - ровное положение лезвия

Автоматическая фиксация - для закрепления лезвия

Замена лезвия через хвостовую часть ножа

Эргономичный корпус

Сегментированное лезвие

Для бумаги, картона и прочих материалов с применением значительных усилий

Нож 25 мм MATRIX MASTER 78959 с выдвижным лезвием применяется при строительных работах. Оснащен усиленной направляющей, которая не дает лезвию отклоняться в сторону. Прорезиненная часть позволяет надежнее удерживать инструмент. Фиксатор служит для закрепления лезвия, также есть возможность её замены.