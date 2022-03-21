Нож Matrix 78959 усиленный, 25 мм, металлическая обрезиненная рукоятка
Арт. X1305449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож 25 мм MATRIX MASTER 78959 с выдвижным лезвием применяется при строительных работах. Оснащен усиленной направляющей, которая не дает лезвию отклоняться в сторону. Прорезиненная часть позволяет надежнее удерживать инструмент. Фиксатор служит для закрепления лезвия, также есть возможность её замены.
Преимущества
- Выдвижное лезвие
- Усиленная направляющая - ровное положение лезвия
- Автоматическая фиксация - для закрепления лезвия
- Замена лезвия через хвостовую часть ножа
- Эргономичный корпус
- Сегментированное лезвие
- Для бумаги, картона и прочих материалов с применением значительных усилий