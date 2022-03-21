Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм

Преимущества

Преимущество заключается в наличии рельефной рукоятки из пластика

Сегментированное лезвие всегда имеет заточенное острие

Замена лезвия осуществляется вручную через хвостовую часть ножа

Изделие оснащается стопором

Металлическая направляющая

Толщина лезвия - 0.4 мм

Нож с выдвижным лезвием MATRIX 78909, усиленный - предназначен для разрезания бумаги, картона и т. д.