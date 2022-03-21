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Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм
5.0
2
90 ₽
Канцелярские ножи
    Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм
    Арт. Х1305181
    5.0
    2
    Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм
    Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм
    Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм
      Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм
      Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм
      Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм

      Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1305181
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож с выдвижным лезвием MATRIX 78909, усиленный - предназначен для разрезания бумаги, картона и т. д.

        Преимущества

        • Преимущество заключается в наличии рельефной рукоятки из пластика
        • Сегментированное лезвие всегда имеет заточенное острие
        • Замена лезвия осуществляется вручную через хвостовую часть ножа
        • Изделие оснащается стопором
        • Металлическая направляющая
        • Толщина лезвия - 0.4 мм