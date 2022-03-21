Нож с выдвижным лезвием Matrix 78909 усиленный, 9 мм
Арт. Х1305181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож с выдвижным лезвием MATRIX 78909, усиленный - предназначен для разрезания бумаги, картона и т. д.
Преимущества
- Преимущество заключается в наличии рельефной рукоятки из пластика
- Сегментированное лезвие всегда имеет заточенное острие
- Замена лезвия осуществляется вручную через хвостовую часть ножа
- Изделие оснащается стопором
- Металлическая направляющая
- Толщина лезвия - 0.4 мм