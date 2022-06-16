Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм
Арт. О00000008171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Технический нож Кобальт 242-151 - удобен для резки различных материалов: бумаги, картона, обоев, линолеума, резины и пр.
Преимущества
- Нож имеет двухкомпонентный корпус с металлической направляющей для лезвия
- В конструкции изделия предусмотрен винтовой фиксатор
- Сменное сегментированное лезвие (8 сегментов) из углеродистой инструментальной стали У8, твердостью 59-63 HRC