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Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм
5.0
2
Найти аналог
Канцелярские ножи
    Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм
    Арт. О00000008171
    5.0
    2
    Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм
    Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм
    Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм
      Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм
      Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм
      Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм

      Нож технический Кобальт 242-151, лезвие 18 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008171
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Технический нож  Кобальт 242-151 - удобен для резки различных материалов: бумаги, картона, обоев, линолеума, резины и пр.

        Преимущества

        • Нож имеет двухкомпонентный корпус с металлической направляющей для лезвия
        • В конструкции изделия предусмотрен винтовой фиксатор
        • Сменное сегментированное лезвие (8 сегментов) из углеродистой инструментальной стали У8, твердостью 59-63 HRC