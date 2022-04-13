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Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
5.0
2
225 ₽
Строительные ножи
    Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
    Арт. Х130562
    5.0
    2
    Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
    Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
    Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
    Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
      Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
      Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
      Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
      Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм

      Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм

      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130562
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      225 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сапожный нож 180мм Россия 78995 представляет собой сочетание деревянной ручки и лезвия из углеродистой стали. Инструмент имеет компактные размеры, очень удобен в эксплуатации. Подходит для профессиональных работ в обувных мастерских.

        Преимущества

        • Сталь У8А, из которой изготовлено лезвие, придает ему высокую прочность и твердость
        • Деревянная ручка приятна на ощупь и удобно лежит в руке, поэтому с ножом комфортно работать
        • Небольшой вес ножа 87 г позволяет работать на протяжении длительного времени без усталости