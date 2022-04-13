Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм
Арт. Х130562
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Сапожный нож 180мм Россия 78995 представляет собой сочетание деревянной ручки и лезвия из углеродистой стали. Инструмент имеет компактные размеры, очень удобен в эксплуатации. Подходит для профессиональных работ в обувных мастерских.
Преимущества
- Сталь У8А, из которой изготовлено лезвие, придает ему высокую прочность и твердость
- Деревянная ручка приятна на ощупь и удобно лежит в руке, поэтому с ножом комфортно работать
- Небольшой вес ножа 87 г позволяет работать на протяжении длительного времени без усталости