Нож сапожный Matrix 78995, 180 мм

Преимущества

Сталь У8А, из которой изготовлено лезвие, придает ему высокую прочность и твердость

Деревянная ручка приятна на ощупь и удобно лежит в руке, поэтому с ножом комфортно работать

Небольшой вес ножа 87 г позволяет работать на протяжении длительного времени без усталости

Сапожный нож 180мм Россия 78995 представляет собой сочетание деревянной ручки и лезвия из углеродистой стали. Инструмент имеет компактные размеры, очень удобен в эксплуатации. Подходит для профессиональных работ в обувных мастерских.