Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120

Преимущества

Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания

Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки

Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении

Высокий крутящий момент на 250 Нм обеспечивает эффективную работу

Прочный противоударный корпус - для долгого срока службы Bosch GDS 250-LI 0.601.9G6.120

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 0.601.9G6.120 предназначен для монтажа/демонтажа строительных лесов, установки ОВК и сантехники. Прочный противоударный корпус выдерживает работу в тяжелых условиях. Компактная конструкция и рукоятка с резиновым покрытием снижают усталость, обеспечивая комфортный рабочий процесс. Для удобства работы в условиях недостаточной освещенности предусмотрена яркая подсветка рабочей зоны.