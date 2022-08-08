Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
Арт. О00000034286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|3
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 0.601.9G6.120 предназначен для монтажа/демонтажа строительных лесов, установки ОВК и сантехники. Прочный противоударный корпус выдерживает работу в тяжелых условиях. Компактная конструкция и рукоятка с резиновым покрытием снижают усталость, обеспечивая комфортный рабочий процесс. Для удобства работы в условиях недостаточной освещенности предусмотрена яркая подсветка рабочей зоны.
Преимущества
- Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
- Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки
- Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
- Высокий крутящий момент на 250 Нм обеспечивает эффективную работу
- Прочный противоударный корпус - для долгого срока службы Bosch GDS 250-LI 0.601.9G6.120
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки