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Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные гайковерты
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
    Арт. О00000034286
    5.0
    1
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
    Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120
      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120

      Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 06019G6120

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034286
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		3
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный гайковерт Bosch GDS 250-LI 0.601.9G6.120 предназначен для монтажа/демонтажа строительных лесов, установки ОВК и сантехники. Прочный противоударный корпус выдерживает работу в тяжелых условиях. Компактная конструкция и рукоятка с резиновым покрытием снижают усталость, обеспечивая комфортный рабочий процесс. Для удобства работы в условиях недостаточной освещенности предусмотрена яркая подсветка рабочей зоны.

        Преимущества

        • Аккумуляторный инструмент удобен при работе в местах без доступа к сети электропитания
        • Фрикционное кольцо с отверстием - для лучшей фиксации головки
        • Встроенная светодиодная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Высокий крутящий момент на 250 Нм обеспечивает эффективную работу
        • Прочный противоударный корпус - для долгого срока службы Bosch GDS 250-LI 0.601.9G6.120
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки