Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol
Арт. X30300051
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки для лазерных приборов CONDTROL оснащены красными линзами. Их фильтр приглушает восприятие всех цветов, за исключением красного. Улучшают видимость лазерной линии при ярком свете или на дальнем расстоянии. Предназначены для работы с нивелирами и дальномерами.
Преимущества
- Легкие и прочные
- Красный светофильтр
- Высокое качество