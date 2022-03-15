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Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol
5.0
2
Найти аналог
Очки
    Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol
    Арт. X30300051
    5.0
    2
    Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol
    Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol
    Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol
      Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol
      Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol
      Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol

      Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30300051
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки для лазерных приборов CONDTROL оснащены красными линзами. Их фильтр приглушает восприятие всех цветов, за исключением красного. Улучшают видимость лазерной линии при ярком свете или на дальнем расстоянии. Предназначены для работы с нивелирами и дальномерами.

        Преимущества

        • Легкие и прочные
        • Красный светофильтр
        • Высокое качество