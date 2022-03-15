Защитные очки для работы с лазерным нивелиром и дальномером Condtrol

Преимущества

Легкие и прочные

Красный светофильтр



Высокое качество

Очки для лазерных приборов CONDTROL оснащены красными линзами. Их фильтр приглушает восприятие всех цветов, за исключением красного. Улучшают видимость лазерной линии при ярком свете или на дальнем расстоянии. Предназначены для работы с нивелирами и дальномерами.