Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530

Преимущества

Имеют покрытие против запотевания

Регулировка углового положения защитного стекла

Регулировка заушников по длине



Очки легкие современные незапотевающие универсального применения для всех видов работ с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного PC super с твердым покрытием от истирания и царапания, с внутренним покрытием от запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. Мягкий носоупор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости. Очки предназначены для защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.