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Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
5.0
1
420 ₽
Очки
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
    Арт. X13280389
    5.0
    1
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
    Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530

      Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280389
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки легкие современные незапотевающие универсального применения для всех видов работ с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного  PC super с твердым покрытием от истирания и царапания, с внутренним покрытием от запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Регулировка  угла  наклона стекла и  длины заушника. Мягкий носоупор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости.  Очки предназначены для защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.

        Преимущества

        • Имеют покрытие против запотевания
        • Регулировка углового положения защитного стекла 
        • Регулировка заушников по длине