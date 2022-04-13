Открытые защитные очки Росомз O85 ARCTIC super (PC) 18530
Арт. X13280389
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки легкие современные незапотевающие универсального применения для всех видов работ с увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из оптически прозрачного PC super с твердым покрытием от истирания и царапания, с внутренним покрытием от запотевания. Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. Мягкий носоупор гарантирует удобство ношения и отсутствие усталости. Очки предназначены для защиты глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.
Преимущества
- Имеют покрытие против запотевания
- Регулировка углового положения защитного стекла
- Регулировка заушников по длине