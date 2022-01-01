Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
Арт. Х1551
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Защитные открытые очки РОСОМЗ О25 HAMMER UNIVERSAL super PC 12530 представляют собой средство защиты органов зрения от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, ультрафиолетового излучения.
Преимущества
- Изготовлены из РС super, имеют двухстороннее незапотевающее покрытие
- Сфера использования широка и имеет ограничения по температуре (до +50°С)