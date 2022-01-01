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Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
330 ₽
Очки
    Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
    Арт. Х1551
    Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
    Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
    Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
    Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
    Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
      Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
      Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
      Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
      Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530
      Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530

      Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1551

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О25 HAMMER UNIVERSAL super PC 12530 представляют собой средство защиты органов зрения от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, ультрафиолетового излучения.

        Преимущества

        • Изготовлены из РС super, имеют двухстороннее незапотевающее покрытие
        • Сфера использования широка и имеет ограничения по температуре (до +50°С)