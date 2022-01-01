Очки защитные Росомз О25 Hammer Universal super PC 12530

Преимущества

Изготовлены из РС super, имеют двухстороннее незапотевающее покрытие

Сфера использования широка и имеет ограничения по температуре (до +50°С)

Защитные открытые очки РОСОМЗ О25 HAMMER UNIVERSAL super PC 12530 представляют собой средство защиты органов зрения от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, ультрафиолетового излучения.