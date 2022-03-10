Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130
Арт. Х15435
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|щиток
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Крепление
|на голове
- Защитный лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН 413130 - устройство, которое используется для защиты головы, лица, органов зрения от воздействия негативного влияния внешних факторов во время работы. Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого материала - поликарбоната, имеет скошенную книзу форму. Покрытие предотвращает появление царапин. Благодаря удлиненной форме экрана шея и верхняя часть груди защищена от высоких температур и травм. Козырек из прочного, легкого материала CRAFTER имеет площадку для логотипа. Наголовное крепление STANDART и обтюратор обеспечивают комфортную и надежную фиксацию лицевого щитка. Температурный режим: от -20°C до +90°C. Есть возможность ношения с корригирующими очками и респиратором.
Преимущества
- Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого материала - поликарбоната, имеет скошенную книзу форму
- Покрытие предотвращает появление царапин
- Благодаря удлиненной форме экрана шея и верхняя часть груди защищена от высоких температур и травм
- Наголовное крепление STANDART и обтюратор обеспечивают комфортную и надежную фиксацию лицевого щитка
- Температурный режим: от -30°C до +110°C
- Есть возможность ношения с корригирующими очками и респиратором