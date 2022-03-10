Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130

Преимущества

Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого материала - поликарбоната, имеет скошенную книзу форму

Покрытие предотвращает появление царапин

Благодаря удлиненной форме экрана шея и верхняя часть груди защищена от высоких температур и травм

Наголовное крепление STANDART и обтюратор обеспечивают комфортную и надежную фиксацию лицевого щитка

Температурный режим: от -30°C до +110°C

Есть возможность ношения с корригирующими очками и респиратором

Защитный лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН 413130 - устройство, которое используется для защиты головы, лица, органов зрения от воздействия негативного влияния внешних факторов во время работы. Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого материала - поликарбоната, имеет скошенную книзу форму. Покрытие предотвращает появление царапин. Благодаря удлиненной форме экрана шея и верхняя часть груди защищена от высоких температур и травм. Козырек из прочного, легкого материала CRAFTER имеет площадку для логотипа. Наголовное крепление STANDART и обтюратор обеспечивают комфортную и надежную фиксацию лицевого щитка. Температурный режим: от -20°C до +90°C. Есть возможность ношения с корригирующими очками и респиратором.