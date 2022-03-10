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Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130
5.0
2
290 ₽
Щитки и каски
    Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130
    Арт. Х15435
    5.0
    2
    Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130
    Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130
    Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130
      Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130
      Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130
      Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130

      Щиток защитный лицевой Росомз НБТ1 "ВИЗИОН" 413130

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15435
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		щиток
      Крепление
      		на голове
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитный лицевой щиток РОСОМЗ НБТ1 ВИЗИОН 413130 - устройство, которое используется для защиты головы, лица, органов зрения от воздействия негативного влияния внешних факторов во время работы. Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого материала - поликарбоната, имеет скошенную книзу форму. Покрытие предотвращает появление царапин. Благодаря удлиненной форме экрана шея и верхняя часть груди защищена от высоких температур и травм. Козырек из прочного, легкого материала CRAFTER имеет площадку для логотипа. Наголовное крепление STANDART и обтюратор обеспечивают комфортную и надежную фиксацию лицевого щитка. Температурный режим: от -20°C до +90°C. Есть возможность ношения с корригирующими очками и респиратором.

        Преимущества

        • Экран выполнен из ударопрочного и термостойкого материала - поликарбоната, имеет скошенную книзу форму
        • Покрытие предотвращает появление царапин
        • Благодаря удлиненной форме экрана шея и верхняя часть груди защищена от высоких температур и травм
        • Наголовное крепление STANDART и обтюратор обеспечивают комфортную и надежную фиксацию лицевого щитка
        • Температурный режим: от -30°C до +110°C
        • Есть возможность ношения с корригирующими очками и респиратором