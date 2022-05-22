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Метла плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)
5.0
3
200 ₽
Метлы и швабры
    Метла плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)
    Арт. X19039614612
    5.0
    3
    Метла плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)

      Метла плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X19039614612
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ливгидромаш
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		метла
      Диаметр черенка, мм
      		25
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоская метла «Гном» служит для уборки внутри помещений, а также на улицах, приусадебных участках, дачах. Щетина данного изделия изготавливается из прочного материала – полиэтилентерефталата. Он отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузками перепадам температур. Метла «Гном» оптимально подходит для подметания снега, опавшей листвы, мусора и пыли. Её можно использовать в производственных помещениях для уборки древесной и металлической стружки, а плоская конструкция рабочей части обеспечивает лёгкий доступ в узкие щели. При помощи метлы «Гном» вы быстро избавитесь от мусора в труднодоступных местах.