Метла плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)

Плоская метла «Гном» служит для уборки внутри помещений, а также на улицах, приусадебных участках, дачах. Щетина данного изделия изготавливается из прочного материала – полиэтилентерефталата. Он отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузками перепадам температур. Метла «Гном» оптимально подходит для подметания снега, опавшей листвы, мусора и пыли. Её можно использовать в производственных помещениях для уборки древесной и металлической стружки, а плоская конструкция рабочей части обеспечивает лёгкий доступ в узкие щели. При помощи метлы «Гном» вы быстро избавитесь от мусора в труднодоступных местах.