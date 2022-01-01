Преимущества

Съемный распылитель позволяет аккуратно разбрызгивать воду, не размывая корневую систему

Большая горловина упрощает заполнение лейки

Модель изготовлена из качественного полиэтилена и отличается небольшим весом

Две ручки упрощают работу

Лейка пластмассовая Инструм-Агро Гардения 011529, со съёмным носиком, 10 л - незаменимый помощник для садоводов и огородников. Используется для полива растений на грядах, клумбах и цветниках.