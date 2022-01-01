Лейка пластмассовая Инструм-Агро Гардения 011529, со съёмным носиком, 10 л
Арт. О00000028427
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|10
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Материал
|пластик
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- Лейка пластмассовая Инструм-Агро Гардения 011529, со съёмным носиком, 10 л - незаменимый помощник для садоводов и огородников. Используется для полива растений на грядах, клумбах и цветниках.
Преимущества
- Съемный распылитель позволяет аккуратно разбрызгивать воду, не размывая корневую систему
- Большая горловина упрощает заполнение лейки
- Модель изготовлена из качественного полиэтилена и отличается небольшим весом
- Две ручки упрощают работу