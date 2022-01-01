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Лейка пластмассовая Инструм-Агро Гардения 011529, со съёмным носиком, 10 л
490 ₽
Лейки
    Лейка пластмассовая Инструм-Агро Гардения 011529, со съёмным носиком, 10 л
    Арт. О00000028427
    Лейка пластмассовая Инструм-Агро Гардения 011529, со съёмным носиком, 10 л

      Лейка пластмассовая Инструм-Агро Гардения 011529, со съёмным носиком, 10 л

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028427

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		10
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лейка пластмассовая Инструм-Агро Гардения 011529, со съёмным носиком, 10 л - незаменимый помощник для садоводов и огородников. Используется для полива растений на грядах, клумбах и цветниках.

        Преимущества

        • Съемный распылитель позволяет аккуратно разбрызгивать воду, не размывая корневую систему
        • Большая горловина упрощает заполнение лейки
        • Модель изготовлена из качественного полиэтилена и отличается небольшим весом
        • Две ручки упрощают работу