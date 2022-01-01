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Лейка Гардения 11527, 5 л
350 ₽
Лейки
    Лейка Гардения 11527, 5 л
    Арт. О00000028429
    Лейка Гардения 11527, 5 л
    Лейка Гардения 11527, 5 л
      Лейка Гардения 11527, 5 л
      Лейка Гардения 11527, 5 л

      Лейка Гардения 11527, 5 л

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028429

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Объем, л
      		5
      Материал
      		пластик
      Габариты, мм
      		380x135x280
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лейка Gardenia выполнена из прочного пластика. С ее помощью удобно поливать уличные растения: на грядках, в клумбах и цветниках. Для удобства полива лейка оснащена двумя ручками и съемной насадкой «душ». Высота лейки составляет 48 см. Объем — 5 литров. Материал изготовления водостойкий и прочный. Вес — 310 г. Яркий аксессуар украсит ваш приусадебный участок.