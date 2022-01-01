Лейка Гардения 11527, 5 л

Лейка Gardenia выполнена из прочного пластика. С ее помощью удобно поливать уличные растения: на грядках, в клумбах и цветниках. Для удобства полива лейка оснащена двумя ручками и съемной насадкой «душ». Высота лейки составляет 48 см. Объем — 5 литров. Материал изготовления водостойкий и прочный. Вес — 310 г. Яркий аксессуар украсит ваш приусадебный участок.