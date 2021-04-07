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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
Арт. X16916314
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Тип
|биотуалет
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Объем верхнего бака, л
|15
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- Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 luxe отличается компактной установкой. Конструкция представляет собой смывной бачок, совмещенный с унитазом и крышкой, которые присоединены к накопительному баку. Модель проста в обслуживании и чистке благодаря индикатору уровня отходов. Туалет не требует соединения с сетями водоснабжения и стока грязной воды. Данное оборудование предназначено для установки в дачных или садовых домах на летний период времени или на строительных площадках.
Преимущества:
- Глубокая чаша унитаза;
- Продуманная форма и удобная высота посадки;
- Встроенная панель управления с насосом, заливочным блоком и индикатором уровня смывного бака;
- Гигиеничность;
- Долговечность;
- Биотуалет экологически безопасен;
- Для работы туалета не требуется соединения с сетями водоснабжения и стока грязной воды;
- Не займет много места при хранении и транспортировке.