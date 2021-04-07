Преимущества:

Глубокая чаша унитаза;

Продуманная форма и удобная высота посадки;

Встроенная панель управления с насосом, заливочным блоком и индикатором уровня смывного бака;

Гигиеничность;

Долговечность;

Биотуалет экологически безопасен;

Для работы туалета не требуется соединения с сетями водоснабжения и стока грязной воды;

Не займет много места при хранении и транспортировке.

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 luxe отличается компактной установкой. Конструкция представляет собой смывной бачок, совмещенный с унитазом и крышкой, которые присоединены к накопительному баку. Модель проста в обслуживании и чистке благодаря индикатору уровня отходов. Туалет не требует соединения с сетями водоснабжения и стока грязной воды. Данное оборудование предназначено для установки в дачных или садовых домах на летний период времени или на строительных площадках.