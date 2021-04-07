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Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
5.0
2
9 950 ₽
Биотуалеты
  • Персональная скидка
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
Арт. X16916314
5.0
2
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
  • Персональная скидка
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 Luxe

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9 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16916314
5.0
2

Характеристики

Производитель
Thetford
Страна производства
Китай
Родина бренда
Нидерланды
Тип
биотуалет
Объем верхнего бака, л
15
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165 luxe отличается компактной установкой. Конструкция представляет собой смывной бачок, совмещенный с унитазом и крышкой, которые присоединены к накопительному баку. Модель проста в обслуживании и чистке благодаря индикатору уровня отходов. Туалет не требует соединения с сетями водоснабжения и стока грязной воды. Данное оборудование предназначено для установки в дачных или садовых домах на летний период времени или на строительных площадках.  

    Преимущества:

    • Глубокая чаша унитаза;
    • Продуманная форма и удобная высота посадки;
    • Встроенная панель управления с насосом, заливочным блоком и индикатором уровня смывного бака;
    • Гигиеничность;
    • Долговечность;
    • Биотуалет экологически безопасен;
    • Для работы туалета не требуется соединения с сетями водоснабжения и стока грязной воды;
    • Не займет много места при хранении и транспортировке.