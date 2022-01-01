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Биосостав Nadzor Garden концентрат для дачных туалетов и выгребных ям, 0.5 л
300 ₽
Жидкости для биотуалетов
    Биосостав Nadzor Garden концентрат для дачных туалетов и выгребных ям, 0.5 л
    Арт. О00000041365
    Биосостав Nadzor Garden концентрат для дачных туалетов и выгребных ям, 0.5 л

      Биосостав Nadzor Garden концентрат для дачных туалетов и выгребных ям, 0.5 л

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041365

      Характеристики

      Производитель
      		Nadzor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		жидкость для биотуалета
      Объем, л
      		0.5
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биосостав Nadzor Garden концентрат для дачных туалетов и выгребных ям, 0.5 л - с приятным ароматом миндаля предназначен для дезодорации, консервации и дезинфекции содержимого накопительных баков дачных туалетов и выгребных ям. 

        Преимущества

        • Способствует быстрому разложению отходов (до последующей утилизации)
        • Устраняет неприятные запахи
        • Предотвращает развитие болезнетворных бактерий
        • Подавляет патогенную микрофлору, в том числе сальмонелл, личинок клеща и мух
        • Моет и очищает туалетные поверхности, предотвращает газообразование, развитие гнилостных процессов, заиливание