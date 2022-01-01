Преимущества

Способствует быстрому разложению отходов (до последующей утилизации)

Устраняет неприятные запахи

Предотвращает развитие болезнетворных бактерий

Подавляет патогенную микрофлору, в том числе сальмонелл, личинок клеща и мух

Моет и очищает туалетные поверхности, предотвращает газообразование, развитие гнилостных процессов, заиливание

Биосостав Nadzor Garden концентрат для дачных туалетов и выгребных ям, 0.5 л - с приятным ароматом миндаля предназначен для дезодорации, консервации и дезинфекции содержимого накопительных баков дачных туалетов и выгребных ям.