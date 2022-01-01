Биосостав Nadzor Garden концентрат для дачных туалетов и выгребных ям, 0.5 л
Арт. О00000041365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|жидкость для биотуалета
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Объем, л
|0.5
- Биосостав Nadzor Garden концентрат для дачных туалетов и выгребных ям, 0.5 л - с приятным ароматом миндаля предназначен для дезодорации, консервации и дезинфекции содержимого накопительных баков дачных туалетов и выгребных ям.
Преимущества
- Способствует быстрому разложению отходов (до последующей утилизации)
- Устраняет неприятные запахи
- Предотвращает развитие болезнетворных бактерий
- Подавляет патогенную микрофлору, в том числе сальмонелл, личинок клеща и мух
- Моет и очищает туалетные поверхности, предотвращает газообразование, развитие гнилостных процессов, заиливание