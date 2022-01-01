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Биоактиватор для обработки выгребных ям и септиков Nadzor Garden, 5 гр., таблетка
110 ₽
Жидкости для биотуалетов
    Биоактиватор для обработки выгребных ям и септиков Nadzor Garden, 5 гр., таблетка
    Арт. О00000041364
    Биоактиватор для обработки выгребных ям и септиков Nadzor Garden, 5 гр., таблетка

      Биоактиватор для обработки выгребных ям и септиков Nadzor Garden, 5 гр., таблетка

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041364

      Характеристики

      Производитель
      		Nadzor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		таблетка
      Назначение
      		для выгребных ям и туалетов
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биоактиватор для обработки выгребных ям и септиков — это биологический продукт для переработки содержимого дачных туалетов, отстойников и септиков. В состав продукта входят микроорганизмы, активно перерабатывающие отходы жизнедеятельности человека в углекислый газ и воду и уменьшающие объем твердых органических масс.
        Способ использования:
        Выгребная яма: растворить таблетку в ведре не хлорированной воды (10 л), перемешать и вылить в яму. Если содержимое ямы затвердело, предварительно добавьте в него 2-3 ведра воды. Для септиков (для аэробных и анаэробных): добавить таблетку в унитаз и спустить воду (полный бачок). При запуске септика использовать 2 таблетки.

        Преимущества

        • Удобная форма выпуска - таблетка
        • Для всех видов септиков и выгребных ям
        • Продукт эффективно работает при температуре от +10 до +35 °С
        • Дозировка: одна таблетка рассчитана на объём 1500 литров, повторную обработку рекомендовано провести через 45 дней