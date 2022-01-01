Биоактиватор для обработки выгребных ям и септиков Nadzor Garden, 5 гр., таблетка
Арт. О00000041364
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|таблетка
|
Назначение
|для выгребных ям и туалетов
- Биоактиватор для обработки выгребных ям и септиков — это биологический продукт для переработки содержимого дачных туалетов, отстойников и септиков. В состав продукта входят микроорганизмы, активно перерабатывающие отходы жизнедеятельности человека в углекислый газ и воду и уменьшающие объем твердых органических масс.
Способ использования:
Выгребная яма: растворить таблетку в ведре не хлорированной воды (10 л), перемешать и вылить в яму. Если содержимое ямы затвердело, предварительно добавьте в него 2-3 ведра воды. Для септиков (для аэробных и анаэробных): добавить таблетку в унитаз и спустить воду (полный бачок). При запуске септика использовать 2 таблетки.
Преимущества
- Удобная форма выпуска - таблетка
- Для всех видов септиков и выгребных ям
- Продукт эффективно работает при температуре от +10 до +35 °С
- Дозировка: одна таблетка рассчитана на объём 1500 литров, повторную обработку рекомендовано провести через 45 дней