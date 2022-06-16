Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT City SET-CITYC/LPRO/S-DL/In-Wg-w

Компакт унитаз CERSANIT City — современное решение для санузлов любых размеров. Унитаз можно монтировать в нише, что позволяет сэкономить пространство комнаты и обставить его дополнительными элементами для функционала или декора. Эта сборная конструкция имеет прочный металлокаркас - стальную раму, прикрепляемую и к стене, и полу. Опора обеспечивает CERSANIT City унитазу подвесному стабильность, безопасность и стойкость. При этом CERSANIT City инсталляция унитаза выглядит вполне эстетично: каркас, трубопровод и клапаны при монтаже прячутся за фальшивой стеной, и не привлекают внимания. Кнопки слива находятся на передней консоли бачка унитаза, поэтому процесс смыва водой легко контролировать. Унитаз ввиду настенной установки будет легко обслуживать и мыть, а антибактериальное сидение обеспечит безопасность для здоровья окружающих. Купить унитаз CERSANIT City будет прекрасным выбором для тех, кто ценит тишину, ведь сиденье унитаза оснащено механизмом плавного опускания, а крышка герметична, поэтому не допускает шум воды.

Преимущества унитаза CERSANIT City:

Универсальный дизайн;

Комфорт в пользовании и сервисе;

Гигиеничность;

Микролифт сидения;

Бесшумный механизм слива;

Надежная рама.

Комплектация: