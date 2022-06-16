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Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT City SET-CITYC/LPRO/S-DL/In-Wg-w
5.0
2
29 920 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT City SET-CITYC/LPRO/S-DL/In-Wg-w
Арт. О00000006668
5.0
2
Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT City SET-CITYC/LPRO/S-DL/In-Wg-w
  • Персональная скидка

Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT City SET-CITYC/LPRO/S-DL/In-Wg-w

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29 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 255 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000006668
5.0
2

Характеристики

Производитель
Cersanit
Страна производства
Китай
Родина бренда
Польша
Габариты, мм
395x1050x830
Способ установки
подвесной
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
10 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 255 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

  • Компакт унитаз CERSANIT City — современное решение для санузлов любых размеров. Унитаз можно монтировать в нише, что позволяет сэкономить пространство комнаты и обставить его дополнительными элементами для функционала или декора. Эта сборная конструкция имеет прочный металлокаркас - стальную раму, прикрепляемую и к стене, и полу. Опора обеспечивает CERSANIT City унитазу подвесному стабильность, безопасность и стойкость. При этом CERSANIT City инсталляция унитаза выглядит вполне эстетично: каркас, трубопровод и клапаны при монтаже прячутся за фальшивой стеной, и не привлекают внимания. Кнопки слива находятся на передней консоли бачка унитаза, поэтому процесс смыва водой легко контролировать. Унитаз ввиду настенной установки будет легко обслуживать и мыть, а антибактериальное сидение обеспечит безопасность для здоровья окружающих. Купить унитаз CERSANIT City будет прекрасным выбором для тех, кто ценит тишину, ведь сиденье унитаза оснащено механизмом плавного опускания, а крышка герметична, поэтому не допускает шум воды.

    Преимущества унитаза CERSANIT City:

    • Универсальный дизайн;
    • Комфорт в пользовании и сервисе;
    • Гигиеничность;
    • Микролифт сидения;
    • Бесшумный механизм слива;
    • Надежная рама.

    Комплектация:

    • Подвесной унитаз;
    • Крышка-сиденье;
    • Инсталляция;
    • Кнопка смыва;
    • Шумоизоляционная прокладка;
    • Монтажный комплект;
    • Инструкция;
    • Гарантийный талон;
    • Упаковка.