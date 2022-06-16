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Комплект инсталляция и унитаз CERSANIT City SET-CITYC/LPRO/S-DL/In-Wg-w
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Польша
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Габариты, мм
|395x1050x830
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Способ установки
|подвесной
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Компакт унитаз CERSANIT City — современное решение для санузлов любых размеров. Унитаз можно монтировать в нише, что позволяет сэкономить пространство комнаты и обставить его дополнительными элементами для функционала или декора. Эта сборная конструкция имеет прочный металлокаркас - стальную раму, прикрепляемую и к стене, и полу. Опора обеспечивает CERSANIT City унитазу подвесному стабильность, безопасность и стойкость. При этом CERSANIT City инсталляция унитаза выглядит вполне эстетично: каркас, трубопровод и клапаны при монтаже прячутся за фальшивой стеной, и не привлекают внимания. Кнопки слива находятся на передней консоли бачка унитаза, поэтому процесс смыва водой легко контролировать. Унитаз ввиду настенной установки будет легко обслуживать и мыть, а антибактериальное сидение обеспечит безопасность для здоровья окружающих. Купить унитаз CERSANIT City будет прекрасным выбором для тех, кто ценит тишину, ведь сиденье унитаза оснащено механизмом плавного опускания, а крышка герметична, поэтому не допускает шум воды.
Преимущества унитаза CERSANIT City:
- Универсальный дизайн;
- Комфорт в пользовании и сервисе;
- Гигиеничность;
- Микролифт сидения;
- Бесшумный механизм слива;
- Надежная рама.
Комплектация:
- Подвесной унитаз;
- Крышка-сиденье;
- Инсталляция;
- Кнопка смыва;
- Шумоизоляционная прокладка;
- Монтажный комплект;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.