При строительстве или ремонте вопрос выбора сантехники является немаловажным. Как правильно выбрать унитаз, чтобы после покупки не возникало проблем с монтажом, подключением к водопроводу и использованием, расскажем в статье. А рейтинг лучших унитазов поможет определиться с выбором оптимальной модели.

Унитазы какого производителя лучше

Самыми крупными на российском рынке поставщиками такого оборудования являются:

Jika. Производитель сантехники и аксессуаров. Выпускает как компактные стандартные модели унитазов, так и подвесные экземпляры. Sanita. Поставляет в магазины оборудование для оснащения туалетных комнат: унитазы, биде и писсуары, раковины. У бренда представлены как модели с ободком, так и без. Jacob Delafon. Производитель мебели, сантехники и аксессуаров для ванной комнаты. Если вы выбираете между подвесным или напольным унитазом, вам определенно следует оценить модели от этой компании. Laufen. Фирма-дистрибьютор полного спектра товаров для туалетов и ванных комнат. Модели от производителя имеют разную модификацию, поэтому легко впишутся в интерьер. Grohe. Производит и продает как отдельные сантехнические изделия, так и наборы аксессуаров. В ассортименте можно найти как сами унитазы, так и конструкции для инсталляции. Santek. Известный производитель и поставщик сантехники и сопутствующих товаров. Фирма славится своими коллекциями изделий, которые помогут оформить ванную или туалет в единой стилистике. Cersanit. Бренд с производством в России, который выпускает не только технику из санитарного фарфора, но и плитку для ванн. SmartSant. Выпускает смесители, душевые системы и санитарную технику. Оборудование бренда производится с учетом качества воды, поэтому отличается высокой износоустойчивостью. Melana. Поставляет на российский рынок мойки для кухни и ванной, унитазы и аксессуары для ванных комнат. У производителя можно найти унитазы разной модификации и комплектующие для моделей. Ideal Standard. Фишкой бренда являются не просто отдельные элементы сантехники, а целые решения для зон ванных комнат. Vidima. Представители бренда отмечают надежность продукции, а оборудование производится в Болгарии. Фирма предлагает к приобретению унитазы с функционалом биде и микролифтом.

Лучшие бюджетные унитазы (до 10 000 рублей)

Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб) Santek БРИЗ WH202569 Косой 6 40 Напольное Кнопка 26 7 370 Белый унитаз Воротынский Косой - - Напольное Кнопка 26 6 380 Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ Косой - 40,1 Напольное Кнопка 26 7 890 Унитаз-компакт эконом Воротынский СОНАТА Косой - 33,5 Напольное Кнопка 25 6 650

Santek БРИЗ WH202569

Открывает наш топ унитазов простая и одна из лучших по надежности модель от Santek.

Достоинства:

Предусмотрена напольная установка, поэтому оборудование подойдет для большинства вариантов планировки помещения;

Стандартная овальная форма удобна при использовании;

Благодаря косому выпуску унитаз можно легко подключить к канализационному стоку в квартире;

Слив осуществляется при помощи кнопки с легким нажимом;

Бачок на 6 литров;

Российское качество сборки.

Недостатки:

Не выявлено.

Белый унитаз Воротынский

Экономный унитаз отечественного производства, который занимает значимую позицию в нашем рейтинге лучшего оборудования для ванной и туалета.

Достоинства:

Система “антивсплеск” облегчает уход за изделием, препятствуя появлению загрязнений;

Простой в использовании однорежимный вариант слива;

Легкость монтажа за счет напольного крепления;

В комплекте есть крепеж для установки и сиденье;

Дизайн позволит встроить оборудование в любой санузел;

Косой выпуск стандартен для подключения к большинству канализационных систем.

Недостатки:

Не выявлено.

Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ

Бюджетный вариант унитаза для городской квартиры или дома из нашего рейтинга лучших моделей. Покупатели отмечают прекрасное сочетание цены и качества.

Достоинства:

Комфортная высота чаши;

Овальная чаша и компактный бачок удобны для установки оборудования в узком пространстве;

Стандартная косая конструкция выпуска упрощает монтаж в систему канализации дома;

Механическая кнопка с простым нажимом и однорежимным вариантом слива;

Российское качество сборки.

Недостатки:

Не выявлено.

Унитаз-компакт эконом Воротынский СОНАТА

Хороший унитаз, который станет подходящим решением при небольшом бюджете.

Достоинства:

Компактная конструкция и овальная чаша способствуют установке в ванные комнаты с малой площадью;

Крепится в пол посредством винтового соединения;

Небольшая высота чаши будет удобна для использования сантехнического устройства детьми и взрослыми;

Косой выпуск не создаст проблем в установке оборудования как в городской квартире, так и в санузле дома;

Слив осуществляется посредством однорежимной кнопки на баке.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие унитазы до 15 000 рублей

Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб) Santek АЛЬКОР 302140 Косой 4/6 39 Напольное Кнопка 21 10 360 Santek АНИМО 1WH302132 Горизонтальный 6 39 Напольное Кнопка 26 10 250 Santek БОРЕАЛЬ 1.WH30.2.143 Косой 3/6 40,5 Напольное Кнопка 32 11 710 Santek АНИМО 1WH302133 Горизонтальный 6 39 Напольное Кнопка 25 11 990

Santek АЛЬКОР 302140

Качественные унитазы из керамики для установки в российских домах производит компания Santek. Вот достойный недорогой представитель бренда из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Двухрежимная кнопка слива помогает сэкономить воду;

Модель с косым выпуском проста в установке;

Благодаря напольному креплению унитаз будет надежно зафиксирован и не сдвинется при использовании;

В комплекте предоставляется сиденье из дюропластового материала;

Чаша средней высоты будет удобна для пользователей с любым ростом;

Небольшой вес конструкции упрощает монтаж.

Недостатки:

Не выявлено.

Santek АНИМО 1WH302132

Неплохой унитаз - компакт с положительными отзывами покупателей, который по праву попал в рейтинг лучших.

Достоинства:

Кнопка смыва с двумя режимами для экономии воды;

Овальная чаша с ободком помогает избежать разбрызгивания воды при сливе;

Горизонтальный выпуск не создаст проблем при установке в канализационную систему;

Вместительный бачок позволяет хорошо промыть чашу за один слив;

Средняя высота чаши поможет без труда пользоваться устройством даже детям;

Российская сборка.

Недостатки:

Не выявлено.

Santek БОРЕАЛЬ 1.WH30.2.143

Лучший унитаз с косым выпуском, который впишется в любой интерьер и займет немного места в совмещенном санузле.

Достоинства:

Овальная форма чаши и ободок позволят осуществлять смыв без разбрызгивания воды;

Надежной фиксации оборудования способствует напольное крепление;

Для комфортного использования и чистоты предусмотрена система “антивсплеск”;

Два режима слива помогут не расходовать большое количество воды без необходимости;

Компактные размеры позволят установить оборудование в санузел небольшой площади;

Российское производство.

Недостатки:

Большой вес - 32 кг.

Santek АНИМО 1WH302133

Рейтинг недорогих унитазов завершает компактная модель от Santek.

Достоинства:

Бачок закреплен на чаше металлической деталью, что обеспечивает надежность при установке и эксплуатации;

Сиденье с антибактериальной обработкой для безопасного использования;

Горизонтальный вариант выпуска позволит установить унитаз в квартире со стандартной системой канализации;

Бачок на 6 литров позволяет очистить чашу за один слив;

Невысокая чаша делает устройство удобным в использовании.

Недостатки:

Не выявлено.

Унитазы премиум-класса

Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб) Jacob Delafon Struktura 54х34 см, белый EDE102-00 Горизонтальный - - Подвесное Электронное управление 30 18 600 Cerutti SPA ARGENTERA Pulse 600х350х410 Горизонтальный - - Приставное Электронное управление 38 27 700 Cerutti SPA BARBARIA Aria Pulsе 600х350х410 Горизонтальный - - Приставное Электронное управление 38 26 000

Jacob Delafon Struktura

Лучшие унитазы высокого класса представляет модель от Jacob Delafon.

Достоинства:

Безободковый верх чаши позволяет эффективнее осуществлять очистку;

Благодаря горизонтальному выпуску устройство легко установить в обычной квартире;

Каскадный слив позволяет создать струю с большим напором и лучше очистить чашу;

Фарфор устойчив к сколам и шероховатостям, поэтому в чаше будет оставаться меньше грязи;

Комфортной эксплуатации способствует система “антивсплеск”;

Современный дизайн.

Недостатки:

Не выявлено.

Cerutti SPA ARGENTERA Pulse

На данный момент самые популярные унитазы - устройства приставного или подвесного плана. Вот неплохой вариант подвесного оборудования с электронным управлением из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Компактный внешний вид за счет скрытого бака;

Горизонтальный выпуск удобен для крепления унитаза к выводу канализации в частном или многоквартирном доме;

Поток воды образует воронку, которая позволяет охватить всю чашу и эффективнее ее очистить;

Безободковая конструкция упрощает уход за оборудованием;

Двухрежимный слив для экономии воды;

В комплект входит сиденье.

Недостатки:

Не выявлено.

Cerutti SPA BARBARIA Aria Pulsе

Лучший напольный безободковый унитаз с функцией микролифта.

Достоинства:

Слив воды в двух режимах позволяет не расходовать большое количество воды;

Слив типа водоворот для равномерного очищения всей чаши;

Безободковая конструкция чаши способствует меньшему накоплению бактерий;

Сиденье, которое входит в комплект можно легко снять и установить при необходимости;

В комплект входит батарейка для электронного управления сливом.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие напольные унитазы

SANTERI ВИКТОРИЯ

Легкий в уходе унитаз из керамики белого цвета с болтовым креплением.

Достоинства:

Фиксируется на полу посредством болтового соединения;

Благодаря овальная чаша высотой в 379 мм унитаз впишется даже в пространство небольшой ванной комнаты;

Имеет самый распространенный вариант подключения - косой выпуск;

Бачок соединен с чашей, поэтому не требует сложного монтажа;

Слив происходит посредством однорежимной кнопки;

Российская сборка.

Недостатки:

Не выявлено.

Унитаз Воротынский УЛЬТРА

Рейтинг напольных унитазов с бачком продолжает одна из лучших по цене-качеству модель.

Достоинства:

Слив с помощью кнопки;

Овальная чаша не займет много пространства и удобна в использовании, а ее высота оптимальна для людей разного роста;

Косой выпуск способствует легкой установке в большинстве многоквартирных домов;

Система “антивсплеск” позволит воде не попадать за пределы чаши;

Надежно крепится к полу с помощью болтов.

Недостатки:

Не выявлено.

CERSANIT TRENTO 600171

Лучший бесшумный унитаз в нашем рейтинге.

Достоинства:

Послойное нанесение эмали делает унитаз износостойким и устойчивым к воздействию концентрированных химикатов;

Сиденье с функцией самоопускания для бесшумной работы;

Для слива предусмотрена кнопка с двумя режимами, что позволяет экономить воду;

Овальная форма чаши эргономична, что повышает комфорт при использовании;

Нижний забор воды позволяет заполнять бачок с меньшим шумом;

Горизонтальный вид выпуска не доставит трудностей при монтаже.

Недостатки:

Не выявлено.

CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off

Лучшие унитазы из фарфора производит польский бренд CERSANIT. Вот неплохая безободковая модель от этой компании в нашем рейтинге.

Достоинства:

Сиденье имеет функцию плавного опускания;

Безободковая конструкция упрощает уход за унитазом;

Кнопка спуска с двумя режимами для экономного использования воды;

Предусмотрена скрытая фиксация, что улучшает внешний вид унитаза и встраиваемость в интерьер;

Горизонтальный выпуск не создаст проблем при монтаже в систему канализации;

Компактность за счет крепления бачка к чаше.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие подвесные унитазы

Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб) Cersanit CREA SQUARE CO DPL EO slim Горизонтальный 3/6 - Подвесное Кнопка 32 31 490 IDDIS Bild BILRDSEi25 Горизонтальный - - Подвесное Кнопка 36 18 400 Blanco BLARDSEi25 Горизонтальный - - Подвесное Кнопка 28 17 500

Cersanit CREA SQUARE CO DPL EO slim

Самый дорогой унитаз в этой категории рейтинга лучших.

Достоинства:

Сиденье с опцией плавного опускания;

Экономия пространства благодаря встраиванию бачка в стену;

Рама инсталляции способна выдержать нагрузку до 400 кг;

Фарфоровое покрытие гладкое, не накапливает грязь, легко чистится;

Квадратная форма чаши подойдет для использования в нестандартных дизайнерских решениях;

Горизонтальный выпуск и нижний забор воды универсальны для подключения к водопроводу и канализации.

Недостатки:

Сложный подвесной монтаж.

IDDIS Bild BILRDSEi25

Современный подвесной унитаз из фарфора с опцией “антивсплеск”.

Достоинства:

Благодаря горизонтальному выпуску унитаз прост в подключении к канализации;

Две кнопки для слива позволяют использовать необходимое количество воды без лишних затрат;

Комплектуется сиденьем с функцией микролифт для бесшумного опускания;

Безободковая конструкция из санитарного фарфора проста в уходе;

Есть система “антивсплеск” для чистоты и удобства эксплуатации;

Необычная квадратная форма подойдет для воплощения дизайнерских решений в интерьере ванной.

Недостатки:

Сложный подвесной монтаж.

Blanco BLARDSEi25

Неплохой вариант унитаза как для городской квартиры, так и для частного дома.

Достоинства:

Стандартный горизонтальный выпуск для простого подключения;

Двухрежимная кнопка позволяет экономить воду;

В комплекте идет сиденье с опцией микролифта, которое легко устанавливается и снимается;

Безободковая конструкция проста в уходе;

Компактные габариты чаши;

Современный дизайн позволяет использовать конструкцию в любых интерьерах.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие унитазы-биде

Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб) VitrA Nest 5176B003-6233 Универсальный - 40,5 Настенное Кнопка - 50 600 Laguraty 8074A Универсальный - 41 Напольное Кнопка - 39 550 Laguraty 2192AС Универсальный - 37,5 Напольное Кнопка - 29 900

VitrA Nest 5176B003-6233

Открывает эту категорию рейтинга лучших модель от VitrA.

Достоинства:

Современная подвесная конструкция подойдет для квартиры и дома;

Универсальный выпуск для простого подключения к канализации;

Фарфоровая чаша без ободка удобна в уходе и не накапливает грязь;

Эргономичное сиденье овальной формы;

В комплекте поставляется крышка с микролифтом;

“Антивсплеск” для удобства использования;

Недостатки:

Сложный монтаж.

Laguraty 8074A

Первое многофункциональное устройство такого плана в нашем рейтинге. Совмещение функций раковины, унитаза и биде позволяют экономить воду и пространство ванной.

Достоинства:

Встраивание в систему канализации упрощает универсальный выпуск;

Высота чаши в 41 см удобна для использования устройства как унитаза и как биде;

Две кнопки слива;

Оборудован системой “антивсплеск”, что повышает удобство использования;

Крышка с функцией медленного опускания в комплекте;

Эргономичная овальная форма сиденья.

Недостатки:

Сложный монтаж.

Laguraty 2192AС

Компактный унитаз с функцией биде, который замыкает эту категорию рейтинга лучших.

Достоинства:

Сиденье с крышкой и функцией микролифт;

Квадратная форма чаши подойдет для воплощения нестандартных дизайнерских решений в интерьере;

Компактный бачок крепится к чаше,что упрощает монтаж унитаза;

Два режима слива для экономии воды;

Оснащен опцией “антивсплеск”;

Многофункциональность помогает сэкономить пространство ванной.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие безободковые унитазы

Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб) CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011 Горизонтальный 3/5 - Напольное Кнопка 31,4 13 690 Унитаз-компакт Cersanit Nature безободковый Горизонтальный - - Напольное Кнопка 10 12 900 Ceramica Nova PLAY Rimless Горизонтальный - - Подвесное Кнопка 28 17 000

CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011

Белый унитаз с квадратной чашей для любого интерьера.

Достоинства:

Сиденье из антибактериального материала с функцией микролифт и быстрым съемом;

Покрытая глазурью фарфоровая чаша не задерживает запахи и легко моется;

Квадратная форма чаши подойдет как для классического оформления пространства ванной, так и для нестандартных решений;

Стандартный горизонтальный выпуск;

Два режима слива для экономии воды;

Простота монтажа за счет крепления бачка к чаше.

Недостатки:

Не выявлено.

Унитаз-компакт Cersanit Nature безободковый

Простая в уходе модель унитаза с двумя кнопками слива. Самая легковесная в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Горизонтальный выпуск-простое подключение к канализации многоквартирного дома;

Душевое омывание чаши позволяет эффективно очистить емкость за один слив;

Две кнопки слива для экономного расходования воды;

Фарфоровый материал чаши способствует ее легкой очистке;

Сиденье из дюропласта в комплекте;

Есть система “антивсплеск”.

Недостатки:

Не выявлено.

Ceramica Nova PLAY Rimless

Завершает наш рейтинг лучших не последняя по качеству модель от марки Ceramica Nova.

Достоинства:

Санфарфор устойчив к повреждениям и способствует быстрой очистке;

Горизонтальный выпуск позволит легко монтировать унитаз в домовую систему канализации;

Быстросъемное сиденье с плавным опусканием;

Современный дизайн со скрытым бачком;

Простота в очистке благодаря отсутствию ободка.

Недостатки:

Не выявлено.

На что обратить внимание при выборе унитаза?

Итак, какие характеристики важны при выборе унитаза:

Страна-производитель

Здесь выбор покупателя не ограничен. Продукцию среднего класса изготавливают в Турции, Финляндии, Польше, Испании. Такие унитазы имеют среднюю стоимость и высокое качество. Любителям люксовой сантехники стоит присмотреться к изделиям немецкого и австрийского производства. Функционал изделий будет шире, а стоимость - выше.

Способ монтажа

Самыми популярными являются три типа установки:

Напольный . Конструкция такого унитаза рассчитана для опоры на пол. Такие модели имеют наиболее дешевую стоимость, но ухаживать за ними сложнее из-за скопления пыли на опоре.

. Конструкция такого унитаза рассчитана для опоры на пол. Такие модели имеют наиболее дешевую стоимость, но ухаживать за ними сложнее из-за скопления пыли на опоре. Подставной . Крепится на стену, но имеет ножку для опоры на пол, что повышает его устойчивость.

. Крепится на стену, но имеет ножку для опоры на пол, что повышает его устойчивость. Подвесной. Популярный вид унитазов, который крепится на стену при помощи инсталляции. Подвесные модели более компактны и упрощают уборку пола в ванной комнате.

Место расположения сливного отверстия и форма чаши

По этим признакам различают тарельчатые, воронкообразные и козырьковые чаши.

Вид слива и чаши Изображение Особенности Тарельчатый

Перед сливным отверстием расположен порожек, на который попадают продукты жизнедеятельности. Эта система считается не самой удобной, поскольку чаша требует частой чистки. Воронкообразный

Слив располагается посередине, а вода при смывании закручивается в воронку. Такая модель позволяет грязи не задерживаться на стенках чаши, а сразу поступать в слив. Козырьковый

Сливное отверстие смещено к передней стенке чаши, а задняя выполнена по принципу горки. Испражнения стекают по горке в слив, а вода отчищает остатки грязи.

Направление смывного потока

Выделяют унитазы с каскадным или круговым направлением смывного потока.

Унитаз по направлению смывного потока Особенности С каскадным потоком Слив происходит прямым потоком по задней стенке чаши. Такой способ смыва не очень гигиеничен, поскольку вода охватывает только часть чаши, остальное необходимо счищать ершиком. С круговым потоком Вода движется по кругу, омывая всю чашу, таким образом обеспечивая лучшую чистоту.

Антивсплеск

Наличие такой функции у унитаза говорит о том, что во время смывания капли из чаши не попадают за пределы унитаза. Конструктивно это выражается в смещении сливного отверстия вправо или влево относительно центра чаши. Отверстие в при такой системе, как правило, уже и имеет окаймление.





Канализационный выпуск

Подразумевает собой вариант соединения унитаза патрубком с канализацией. Самыми распространенными являются косой и горизонтальный выпуск. Модели с вертикальным выпуском встречаются на российском рынке реже.



