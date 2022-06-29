Содержание:
Унитазы премиум-класса
Лучшие напольные унитазы
Лучшие подвесные унитазы
Лучшие унитазы-биде
Лучшие безободковые унитазы
На что обратить внимание при выборе унитаза?
- Унитазы какого производителя лучше
- Лучшие бюджетные унитазы (до 10 000 рублей)
- Лучшие унитазы до 15 000 рублей
При строительстве или ремонте вопрос выбора сантехники является немаловажным. Как правильно выбрать унитаз, чтобы после покупки не возникало проблем с монтажом, подключением к водопроводу и использованием, расскажем в статье. А рейтинг лучших унитазов поможет определиться с выбором оптимальной модели.
Унитазы какого производителя лучше
Самыми крупными на российском рынке поставщиками такого оборудования являются:
- Jika. Производитель сантехники и аксессуаров. Выпускает как компактные стандартные модели унитазов, так и подвесные экземпляры.
- Sanita. Поставляет в магазины оборудование для оснащения туалетных комнат: унитазы, биде и писсуары, раковины. У бренда представлены как модели с ободком, так и без.
- Jacob Delafon. Производитель мебели, сантехники и аксессуаров для ванной комнаты. Если вы выбираете между подвесным или напольным унитазом, вам определенно следует оценить модели от этой компании.
- Laufen. Фирма-дистрибьютор полного спектра товаров для туалетов и ванных комнат. Модели от производителя имеют разную модификацию, поэтому легко впишутся в интерьер.
- Grohe. Производит и продает как отдельные сантехнические изделия, так и наборы аксессуаров. В ассортименте можно найти как сами унитазы, так и конструкции для инсталляции.
- Santek. Известный производитель и поставщик сантехники и сопутствующих товаров. Фирма славится своими коллекциями изделий, которые помогут оформить ванную или туалет в единой стилистике.
- Cersanit. Бренд с производством в России, который выпускает не только технику из санитарного фарфора, но и плитку для ванн.
- SmartSant. Выпускает смесители, душевые системы и санитарную технику. Оборудование бренда производится с учетом качества воды, поэтому отличается высокой износоустойчивостью.
- Melana. Поставляет на российский рынок мойки для кухни и ванной, унитазы и аксессуары для ванных комнат. У производителя можно найти унитазы разной модификации и комплектующие для моделей.
- Ideal Standard. Фишкой бренда являются не просто отдельные элементы сантехники, а целые решения для зон ванных комнат.
- Vidima. Представители бренда отмечают надежность продукции, а оборудование производится в Болгарии. Фирма предлагает к приобретению унитазы с функционалом биде и микролифтом.
Лучшие бюджетные унитазы (до 10 000 рублей)
Santek БРИЗ WH202569
Открывает наш топ унитазов простая и одна из лучших по надежности модель от Santek.
Достоинства:
- Предусмотрена напольная установка, поэтому оборудование подойдет для большинства вариантов планировки помещения;
- Стандартная овальная форма удобна при использовании;
- Благодаря косому выпуску унитаз можно легко подключить к канализационному стоку в квартире;
- Слив осуществляется при помощи кнопки с легким нажимом;
- Бачок на 6 литров;
- Российское качество сборки.
Недостатки:
Белый унитаз Воротынский
Экономный унитаз отечественного производства, который занимает значимую позицию в нашем рейтинге лучшего оборудования для ванной и туалета.
Достоинства:
- Система “антивсплеск” облегчает уход за изделием, препятствуя появлению загрязнений;
- Простой в использовании однорежимный вариант слива;
- Легкость монтажа за счет напольного крепления;
- В комплекте есть крепеж для установки и сиденье;
- Дизайн позволит встроить оборудование в любой санузел;
- Косой выпуск стандартен для подключения к большинству канализационных систем.
Недостатки:
Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ
Бюджетный вариант унитаза для городской квартиры или дома из нашего рейтинга лучших моделей. Покупатели отмечают прекрасное сочетание цены и качества.
Достоинства:
- Комфортная высота чаши;
- Овальная чаша и компактный бачок удобны для установки оборудования в узком пространстве;
- Стандартная косая конструкция выпуска упрощает монтаж в систему канализации дома;
- Механическая кнопка с простым нажимом и однорежимным вариантом слива;
- Российское качество сборки.
Недостатки:
Унитаз-компакт эконом Воротынский СОНАТА
Хороший унитаз, который станет подходящим решением при небольшом бюджете.
Достоинства:
- Компактная конструкция и овальная чаша способствуют установке в ванные комнаты с малой площадью;
- Крепится в пол посредством винтового соединения;
- Небольшая высота чаши будет удобна для использования сантехнического устройства детьми и взрослыми;
- Косой выпуск не создаст проблем в установке оборудования как в городской квартире, так и в санузле дома;
- Слив осуществляется посредством однорежимной кнопки на баке.
Недостатки:
Лучшие унитазы до 15 000 рублей
Santek АЛЬКОР 302140
Качественные унитазы из керамики для установки в российских домах производит компания Santek. Вот достойный недорогой представитель бренда из нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
- Двухрежимная кнопка слива помогает сэкономить воду;
- Модель с косым выпуском проста в установке;
- Благодаря напольному креплению унитаз будет надежно зафиксирован и не сдвинется при использовании;
- В комплекте предоставляется сиденье из дюропластового материала;
- Чаша средней высоты будет удобна для пользователей с любым ростом;
- Небольшой вес конструкции упрощает монтаж.
Недостатки:
Santek АНИМО 1WH302132
Неплохой унитаз - компакт с положительными отзывами покупателей, который по праву попал в рейтинг лучших.
Достоинства:
- Кнопка смыва с двумя режимами для экономии воды;
- Овальная чаша с ободком помогает избежать разбрызгивания воды при сливе;
- Горизонтальный выпуск не создаст проблем при установке в канализационную систему;
- Вместительный бачок позволяет хорошо промыть чашу за один слив;
- Средняя высота чаши поможет без труда пользоваться устройством даже детям;
- Российская сборка.
Недостатки:
Santek БОРЕАЛЬ 1.WH30.2.143
Лучший унитаз с косым выпуском, который впишется в любой интерьер и займет немного места в совмещенном санузле.
Достоинства:
- Овальная форма чаши и ободок позволят осуществлять смыв без разбрызгивания воды;
- Надежной фиксации оборудования способствует напольное крепление;
- Для комфортного использования и чистоты предусмотрена система “антивсплеск”;
- Два режима слива помогут не расходовать большое количество воды без необходимости;
- Компактные размеры позволят установить оборудование в санузел небольшой площади;
- Российское производство.
Недостатки:
Santek АНИМО 1WH302133
Рейтинг недорогих унитазов завершает компактная модель от Santek.
Достоинства:
- Бачок закреплен на чаше металлической деталью, что обеспечивает надежность при установке и эксплуатации;
- Сиденье с антибактериальной обработкой для безопасного использования;
- Горизонтальный вариант выпуска позволит установить унитаз в квартире со стандартной системой канализации;
- Бачок на 6 литров позволяет очистить чашу за один слив;
- Невысокая чаша делает устройство удобным в использовании.
Недостатки:
Унитазы премиум-класса
|
Модель/Характеристика
|
Выпуск
|
Объем бачка (л)
|
Высота чаши (см)
|
Крепление
|
Механизм слива
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Jacob Delafon Struktura 54х34 см, белый EDE102-00
|
Горизонтальный
|
-
|
-
|
Подвесное
|
Электронное управление
|
30
|
18 600
|
Cerutti SPA ARGENTERA Pulse 600х350х410
|
Горизонтальный
|
-
|
-
|
Приставное
|
Электронное управление
|
38
|
27 700
|
Cerutti SPA BARBARIA Aria Pulsе 600х350х410
|
Горизонтальный
|
-
|
-
|
Приставное
|
Электронное управление
|
38
|
26 000
Jacob Delafon Struktura
Лучшие унитазы высокого класса представляет модель от Jacob Delafon.
Достоинства:
- Безободковый верх чаши позволяет эффективнее осуществлять очистку;
- Благодаря горизонтальному выпуску устройство легко установить в обычной квартире;
- Каскадный слив позволяет создать струю с большим напором и лучше очистить чашу;
- Фарфор устойчив к сколам и шероховатостям, поэтому в чаше будет оставаться меньше грязи;
- Комфортной эксплуатации способствует система “антивсплеск”;
- Современный дизайн.
Недостатки:
Cerutti SPA ARGENTERA Pulse
На данный момент самые популярные унитазы - устройства приставного или подвесного плана. Вот неплохой вариант подвесного оборудования с электронным управлением из нашего рейтинга лучших.
Достоинства:
- Компактный внешний вид за счет скрытого бака;
- Горизонтальный выпуск удобен для крепления унитаза к выводу канализации в частном или многоквартирном доме;
- Поток воды образует воронку, которая позволяет охватить всю чашу и эффективнее ее очистить;
- Безободковая конструкция упрощает уход за оборудованием;
- Двухрежимный слив для экономии воды;
- В комплект входит сиденье.
Недостатки:
Cerutti SPA BARBARIA Aria Pulsе
Лучший напольный безободковый унитаз с функцией микролифта.
Достоинства:
- Слив воды в двух режимах позволяет не расходовать большое количество воды;
- Слив типа водоворот для равномерного очищения всей чаши;
- Безободковая конструкция чаши способствует меньшему накоплению бактерий;
- Сиденье, которое входит в комплект можно легко снять и установить при необходимости;
- В комплект входит батарейка для электронного управления сливом.
Недостатки:
Лучшие напольные унитазы
SANTERI ВИКТОРИЯ
Легкий в уходе унитаз из керамики белого цвета с болтовым креплением.
Достоинства:
- Фиксируется на полу посредством болтового соединения;
- Благодаря овальная чаша высотой в 379 мм унитаз впишется даже в пространство небольшой ванной комнаты;
- Имеет самый распространенный вариант подключения - косой выпуск;
- Бачок соединен с чашей, поэтому не требует сложного монтажа;
- Слив происходит посредством однорежимной кнопки;
- Российская сборка.
Недостатки:
Унитаз Воротынский УЛЬТРА
Рейтинг напольных унитазов с бачком продолжает одна из лучших по цене-качеству модель.
Достоинства:
- Слив с помощью кнопки;
- Овальная чаша не займет много пространства и удобна в использовании, а ее высота оптимальна для людей разного роста;
- Косой выпуск способствует легкой установке в большинстве многоквартирных домов;
- Система “антивсплеск” позволит воде не попадать за пределы чаши;
- Надежно крепится к полу с помощью болтов.
Недостатки:
CERSANIT TRENTO 600171
Лучший бесшумный унитаз в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Послойное нанесение эмали делает унитаз износостойким и устойчивым к воздействию концентрированных химикатов;
- Сиденье с функцией самоопускания для бесшумной работы;
- Для слива предусмотрена кнопка с двумя режимами, что позволяет экономить воду;
- Овальная форма чаши эргономична, что повышает комфорт при использовании;
- Нижний забор воды позволяет заполнять бачок с меньшим шумом;
- Горизонтальный вид выпуска не доставит трудностей при монтаже.
Недостатки:
CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off
Лучшие унитазы из фарфора производит польский бренд CERSANIT. Вот неплохая безободковая модель от этой компании в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Сиденье имеет функцию плавного опускания;
- Безободковая конструкция упрощает уход за унитазом;
- Кнопка спуска с двумя режимами для экономного использования воды;
- Предусмотрена скрытая фиксация, что улучшает внешний вид унитаза и встраиваемость в интерьер;
- Горизонтальный выпуск не создаст проблем при монтаже в систему канализации;
- Компактность за счет крепления бачка к чаше.
Недостатки:
Лучшие подвесные унитазы
|
Модель/Характеристика
|
Выпуск
|
Объем бачка (л)
|
Высота чаши (см)
|
Крепление
|
Механизм слива
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Cersanit CREA SQUARE CO DPL EO slim
|
Горизонтальный
|
3/6
|
-
|
Подвесное
|
Кнопка
|
32
|
31 490
|
IDDIS Bild BILRDSEi25
|
Горизонтальный
|
-
|
-
|
Подвесное
|
Кнопка
|
36
|
18 400
|
Blanco BLARDSEi25
|
Горизонтальный
|
-
|
-
|
Подвесное
|
Кнопка
|
28
|
17 500
Cersanit CREA SQUARE CO DPL EO slim
Самый дорогой унитаз в этой категории рейтинга лучших.
Достоинства:
- Сиденье с опцией плавного опускания;
- Экономия пространства благодаря встраиванию бачка в стену;
- Рама инсталляции способна выдержать нагрузку до 400 кг;
- Фарфоровое покрытие гладкое, не накапливает грязь, легко чистится;
- Квадратная форма чаши подойдет для использования в нестандартных дизайнерских решениях;
- Горизонтальный выпуск и нижний забор воды универсальны для подключения к водопроводу и канализации.
Недостатки:
- Сложный подвесной монтаж.
IDDIS Bild BILRDSEi25
Современный подвесной унитаз из фарфора с опцией “антивсплеск”.
Достоинства:
- Благодаря горизонтальному выпуску унитаз прост в подключении к канализации;
- Две кнопки для слива позволяют использовать необходимое количество воды без лишних затрат;
- Комплектуется сиденьем с функцией микролифт для бесшумного опускания;
- Безободковая конструкция из санитарного фарфора проста в уходе;
- Есть система “антивсплеск” для чистоты и удобства эксплуатации;
- Необычная квадратная форма подойдет для воплощения дизайнерских решений в интерьере ванной.
Недостатки:
- Сложный подвесной монтаж.
Blanco BLARDSEi25
Неплохой вариант унитаза как для городской квартиры, так и для частного дома.
Достоинства:
- Стандартный горизонтальный выпуск для простого подключения;
- Двухрежимная кнопка позволяет экономить воду;
- В комплекте идет сиденье с опцией микролифта, которое легко устанавливается и снимается;
- Безободковая конструкция проста в уходе;
- Компактные габариты чаши;
- Современный дизайн позволяет использовать конструкцию в любых интерьерах.
Недостатки:
Лучшие унитазы-биде
|
Модель/Характеристика
|
Выпуск
|
Объем бачка (л)
|
Высота чаши (см)
|
Крепление
|
Механизм слива
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
VitrA Nest 5176B003-6233
|
Универсальный
|
-
|
40,5
|
Настенное
|
Кнопка
|
-
|
50 600
|
Laguraty 8074A
|
Универсальный
|
-
|
41
|
Напольное
|
Кнопка
|
-
|
39 550
|
Laguraty 2192AС
|
Универсальный
|
-
|
37,5
|
Напольное
|
Кнопка
|
-
|
29 900
VitrA Nest 5176B003-6233
Открывает эту категорию рейтинга лучших модель от VitrA.
Достоинства:
- Современная подвесная конструкция подойдет для квартиры и дома;
- Универсальный выпуск для простого подключения к канализации;
- Фарфоровая чаша без ободка удобна в уходе и не накапливает грязь;
- Эргономичное сиденье овальной формы;
- В комплекте поставляется крышка с микролифтом;
- “Антивсплеск” для удобства использования;
Недостатки:
Laguraty 8074A
Первое многофункциональное устройство такого плана в нашем рейтинге. Совмещение функций раковины, унитаза и биде позволяют экономить воду и пространство ванной.
Достоинства:
- Встраивание в систему канализации упрощает универсальный выпуск;
- Высота чаши в 41 см удобна для использования устройства как унитаза и как биде;
- Две кнопки слива;
- Оборудован системой “антивсплеск”, что повышает удобство использования;
- Крышка с функцией медленного опускания в комплекте;
- Эргономичная овальная форма сиденья.
Недостатки:
Laguraty 2192AС
Компактный унитаз с функцией биде, который замыкает эту категорию рейтинга лучших.
Достоинства:
- Сиденье с крышкой и функцией микролифт;
- Квадратная форма чаши подойдет для воплощения нестандартных дизайнерских решений в интерьере;
- Компактный бачок крепится к чаше,что упрощает монтаж унитаза;
- Два режима слива для экономии воды;
- Оснащен опцией “антивсплеск”;
- Многофункциональность помогает сэкономить пространство ванной.
Недостатки:
Лучшие безободковые унитазы
|
Модель/Характеристика
|
Выпуск
|
Объем бачка (л)
|
Высота чаши (см)
|
Крепление
|
Механизм слива
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
|
Горизонтальный
|
3/5
|
-
|
Напольное
|
Кнопка
|
31,4
|
13 690
|
Унитаз-компакт Cersanit Nature безободковый
|
Горизонтальный
|
-
|
-
|
Напольное
|
Кнопка
|
10
|
12 900
|
Ceramica Nova PLAY Rimless
|
Горизонтальный
|
-
|
-
|
Подвесное
|
Кнопка
|
28
|
17 000
CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
Белый унитаз с квадратной чашей для любого интерьера.
Достоинства:
- Сиденье из антибактериального материала с функцией микролифт и быстрым съемом;
- Покрытая глазурью фарфоровая чаша не задерживает запахи и легко моется;
- Квадратная форма чаши подойдет как для классического оформления пространства ванной, так и для нестандартных решений;
- Стандартный горизонтальный выпуск;
- Два режима слива для экономии воды;
- Простота монтажа за счет крепления бачка к чаше.
Недостатки:
Унитаз-компакт Cersanit Nature безободковый
Простая в уходе модель унитаза с двумя кнопками слива. Самая легковесная в нашем рейтинге лучших.
Достоинства:
- Горизонтальный выпуск-простое подключение к канализации многоквартирного дома;
- Душевое омывание чаши позволяет эффективно очистить емкость за один слив;
- Две кнопки слива для экономного расходования воды;
- Фарфоровый материал чаши способствует ее легкой очистке;
- Сиденье из дюропласта в комплекте;
- Есть система “антивсплеск”.
Недостатки:
Ceramica Nova PLAY Rimless
Завершает наш рейтинг лучших не последняя по качеству модель от марки Ceramica Nova.
Достоинства:
- Санфарфор устойчив к повреждениям и способствует быстрой очистке;
- Горизонтальный выпуск позволит легко монтировать унитаз в домовую систему канализации;
- Быстросъемное сиденье с плавным опусканием;
- Современный дизайн со скрытым бачком;
- Простота в очистке благодаря отсутствию ободка.
Недостатки:
На что обратить внимание при выборе унитаза?
Итак, какие характеристики важны при выборе унитаза:
Страна-производитель
Здесь выбор покупателя не ограничен. Продукцию среднего класса изготавливают в Турции, Финляндии, Польше, Испании. Такие унитазы имеют среднюю стоимость и высокое качество. Любителям люксовой сантехники стоит присмотреться к изделиям немецкого и австрийского производства. Функционал изделий будет шире, а стоимость - выше.
Способ монтажа
Самыми популярными являются три типа установки:
- Напольный. Конструкция такого унитаза рассчитана для опоры на пол. Такие модели имеют наиболее дешевую стоимость, но ухаживать за ними сложнее из-за скопления пыли на опоре.
- Подставной. Крепится на стену, но имеет ножку для опоры на пол, что повышает его устойчивость.
- Подвесной. Популярный вид унитазов, который крепится на стену при помощи инсталляции. Подвесные модели более компактны и упрощают уборку пола в ванной комнате.
Место расположения сливного отверстия и форма чаши
По этим признакам различают тарельчатые, воронкообразные и козырьковые чаши.
|
Вид слива и чаши
|
Изображение
|
Особенности
|
Тарельчатый
|
|
Перед сливным отверстием расположен порожек, на который попадают продукты жизнедеятельности. Эта система считается не самой удобной, поскольку чаша требует частой чистки.
|
Воронкообразный
|
|
Слив располагается посередине, а вода при смывании закручивается в воронку. Такая модель позволяет грязи не задерживаться на стенках чаши, а сразу поступать в слив.
|
Козырьковый
|
|
Сливное отверстие смещено к передней стенке чаши, а задняя выполнена по принципу горки. Испражнения стекают по горке в слив, а вода отчищает остатки грязи.
Направление смывного потока
Выделяют унитазы с каскадным или круговым направлением смывного потока.
|
Унитаз по направлению смывного потока
|
Особенности
|
С каскадным потоком
|
Слив происходит прямым потоком по задней стенке чаши. Такой способ смыва не очень гигиеничен, поскольку вода охватывает только часть чаши, остальное необходимо счищать ершиком.
|
С круговым потоком
|
Вода движется по кругу, омывая всю чашу, таким образом обеспечивая лучшую чистоту.
Антивсплеск
Наличие такой функции у унитаза говорит о том, что во время смывания капли из чаши не попадают за пределы унитаза. Конструктивно это выражается в смещении сливного отверстия вправо или влево относительно центра чаши. Отверстие в при такой системе, как правило, уже и имеет окаймление.
Канализационный выпуск
Подразумевает собой вариант соединения унитаза патрубком с канализацией. Самыми распространенными являются косой и горизонтальный выпуск. Модели с вертикальным выпуском встречаются на российском рынке реже.