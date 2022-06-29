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Статьи
Рейтинг унитазов
29.06.2022

Рейтинг унитазов

Содержание:

  1. Унитазы какого производителя лучше
  2. Лучшие бюджетные унитазы (до 10 000 рублей)
  3. Лучшие унитазы до 15 000 рублей
  • Унитазы премиум-класса
  • Лучшие напольные унитазы
  • Лучшие подвесные унитазы
  • Лучшие унитазы-биде
  • Лучшие безободковые унитазы
  • На что обратить внимание при выборе унитаза?

    • При строительстве или ремонте вопрос выбора сантехники является немаловажным. Как правильно выбрать унитаз, чтобы после покупки не возникало проблем с монтажом, подключением к водопроводу и использованием, расскажем в статье. А рейтинг лучших унитазов поможет определиться с выбором оптимальной модели.

    Унитазы какого производителя лучше

    Самыми крупными на российском рынке поставщиками такого оборудования являются:

    1. Jika. Производитель сантехники и аксессуаров. Выпускает как компактные стандартные модели унитазов, так и подвесные экземпляры.
    2. Sanita. Поставляет в магазины оборудование для оснащения туалетных комнат: унитазы, биде и писсуары, раковины. У бренда представлены как модели с ободком, так и без.
    3. Jacob Delafon. Производитель мебели, сантехники и аксессуаров для ванной комнаты. Если вы выбираете между подвесным или напольным унитазом, вам определенно следует оценить модели от этой компании.
    4. Laufen. Фирма-дистрибьютор полного спектра товаров для туалетов и ванных комнат. Модели от производителя имеют разную модификацию, поэтому легко впишутся в интерьер.
    5. Grohe. Производит и продает как отдельные сантехнические изделия, так и наборы аксессуаров. В ассортименте можно найти как сами унитазы, так и конструкции для инсталляции.
    6. Santek. Известный производитель и поставщик сантехники и сопутствующих товаров. Фирма славится своими коллекциями изделий, которые помогут оформить ванную или туалет в единой стилистике.
    7. Cersanit. Бренд с производством в России, который выпускает не только технику из санитарного фарфора, но и плитку для ванн.
    8. SmartSant. Выпускает смесители, душевые системы и санитарную технику. Оборудование бренда производится с учетом качества воды, поэтому отличается высокой износоустойчивостью.
    9. Melana. Поставляет на российский рынок мойки для кухни и ванной, унитазы и аксессуары для ванных комнат. У производителя можно найти унитазы разной модификации и комплектующие для  моделей.
    10. Ideal Standard. Фишкой бренда являются не просто отдельные элементы сантехники, а целые решения для зон ванных комнат.
    11. Vidima. Представители бренда отмечают надежность продукции, а оборудование производится в Болгарии. Фирма предлагает к приобретению унитазы с функционалом биде и микролифтом.

    Лучшие бюджетные унитазы (до 10 000 рублей)

    Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб)
    Santek БРИЗ WH202569 Косой 6 40 Напольное Кнопка 26 7 370
    Белый унитаз Воротынский Косой - - Напольное Кнопка 26 6 380
    Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ Косой - 40,1 Напольное Кнопка 26 7 890
    Унитаз-компакт эконом Воротынский СОНАТА Косой - 33,5 Напольное Кнопка 25 6 650

    Santek БРИЗ WH202569

    Открывает наш топ унитазов простая и одна из лучших по надежности модель от Santek.

    Достоинства:

    • Предусмотрена напольная установка, поэтому оборудование подойдет для большинства вариантов планировки помещения;
    • Стандартная овальная форма удобна при использовании;
    • Благодаря косому выпуску унитаз можно легко подключить к канализационному стоку в квартире;
    • Слив осуществляется при помощи кнопки с легким нажимом;
    • Бачок на 6 литров;
    • Российское качество сборки.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Santek БРИЗ WH202569

    Белый унитаз Воротынский

    Экономный унитаз отечественного производства, который занимает значимую позицию в нашем рейтинге лучшего оборудования для ванной и туалета.

    Достоинства:

    • Система “антивсплеск” облегчает уход за изделием, препятствуя появлению загрязнений;
    • Простой в использовании однорежимный вариант слива;
    • Легкость монтажа за счет напольного крепления;
    • В комплекте есть крепеж для установки и сиденье;
    • Дизайн позволит встроить оборудование в любой санузел;
    • Косой выпуск стандартен для подключения к большинству канализационных систем.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Белый унитаз Воротынский

    Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ

    Бюджетный вариант унитаза для городской квартиры или дома из нашего рейтинга лучших моделей. Покупатели отмечают прекрасное сочетание цены и качества.

    Достоинства:

    • Комфортная высота чаши;
    • Овальная чаша и компактный бачок удобны для установки оборудования  в узком пространстве;
    • Стандартная косая конструкция выпуска упрощает монтаж в систему канализации дома;
    • Механическая кнопка с простым нажимом и однорежимным вариантом слива;
    • Российское качество сборки.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Белый унитаз-компакт Воротынский ВЕРСИЯ

    Унитаз-компакт эконом Воротынский СОНАТА

    Хороший унитаз, который станет подходящим решением при небольшом бюджете.

    Достоинства:

    • Компактная конструкция и овальная чаша способствуют установке в ванные комнаты с малой площадью;
    • Крепится в пол посредством винтового соединения;
    • Небольшая высота чаши будет удобна для использования сантехнического устройства детьми и взрослыми;
    • Косой выпуск не создаст проблем в установке оборудования как в городской квартире, так и в санузле дома;
    • Слив осуществляется посредством однорежимной кнопки на баке.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Унитаз Воротынский СОНАТА

    Лучшие унитазы до 15 000 рублей

    Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб)
    Santek АЛЬКОР 302140 Косой 4/6 39 Напольное Кнопка 21 10 360
    Santek АНИМО 1WH302132 Горизонтальный 6 39 Напольное Кнопка 26 10 250
    Santek БОРЕАЛЬ 1.WH30.2.143 Косой 3/6 40,5 Напольное Кнопка 32 11 710
    Santek АНИМО 1WH302133 Горизонтальный 6 39 Напольное Кнопка 25 11 990

    Santek АЛЬКОР 302140

    Качественные унитазы из керамики для установки в российских домах производит компания Santek. Вот достойный недорогой представитель бренда из нашего рейтинга лучших.

    Достоинства:

    • Двухрежимная кнопка слива помогает сэкономить воду;
    • Модель с косым выпуском проста в установке;
    • Благодаря напольному креплению унитаз будет надежно зафиксирован и не сдвинется при использовании;
    • В комплекте предоставляется сиденье из дюропластового материала;
    • Чаша средней высоты будет удобна для пользователей с любым ростом;
    • Небольшой вес конструкции упрощает монтаж.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Santek АЛЬКОР 302140

    Santek АНИМО 1WH302132

    Неплохой унитаз - компакт с положительными отзывами покупателей, который по праву попал в рейтинг лучших.

    Достоинства:

    • Кнопка смыва с двумя режимами для экономии воды;
    • Овальная чаша с ободком помогает избежать разбрызгивания воды при сливе;
    • Горизонтальный выпуск не создаст проблем при установке в канализационную систему;
    • Вместительный бачок позволяет хорошо промыть чашу за один слив;
    • Средняя высота чаши поможет без труда пользоваться устройством даже детям;
    • Российская сборка.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Santek АНИМО 1WH302132

    Santek БОРЕАЛЬ 1.WH30.2.143

    Лучший унитаз с косым выпуском, который впишется в любой интерьер и займет немного места в совмещенном санузле.

    Достоинства:

    • Овальная форма чаши и ободок позволят осуществлять смыв без разбрызгивания воды;
    • Надежной фиксации оборудования способствует напольное крепление;
    • Для комфортного использования и чистоты предусмотрена система “антивсплеск”;
    • Два режима слива помогут не расходовать большое количество воды без необходимости;
    • Компактные размеры позволят установить оборудование в санузел небольшой площади;
    • Российское производство.

    Недостатки:

    • Большой вес - 32 кг.
    Santek БОРЕАЛЬ 1.WH30.2.143

    Santek АНИМО 1WH302133

    Рейтинг недорогих унитазов завершает компактная модель от Santek.

    Достоинства:

    • Бачок закреплен на чаше металлической деталью, что обеспечивает надежность при установке и эксплуатации;
    • Сиденье с антибактериальной обработкой для безопасного использования;
    • Горизонтальный вариант выпуска позволит установить унитаз в квартире со стандартной системой канализации;
    • Бачок на 6 литров позволяет очистить чашу за один слив;
    • Невысокая чаша делает устройство удобным в использовании.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Santek АНИМО 1WH302133

    Унитазы премиум-класса

    Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб)
    Jacob Delafon Struktura 54х34 см, белый EDE102-00 Горизонтальный - - Подвесное Электронное управление 30 18 600
    Cerutti SPA ARGENTERA Pulse 600х350х410 Горизонтальный - - Приставное Электронное управление 38 27 700

    Cerutti SPA BARBARIA Aria Pulsе 600х350х410

    		Горизонтальный - - Приставное Электронное управление 38 26 000

    Jacob Delafon Struktura

    Лучшие унитазы высокого класса представляет модель от Jacob Delafon.

    Достоинства:

    • Безободковый верх чаши позволяет эффективнее осуществлять очистку;
    • Благодаря горизонтальному выпуску устройство легко установить в обычной квартире;
    • Каскадный слив позволяет создать струю с большим напором и лучше очистить чашу;
    • Фарфор устойчив к сколам и шероховатостям, поэтому в чаше будет оставаться меньше грязи;
    • Комфортной эксплуатации способствует система “антивсплеск”;
    • Современный дизайн.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Jacob Delafon Struktura

    Cerutti SPA ARGENTERA Pulse

    На данный момент самые популярные унитазы - устройства приставного или подвесного плана. Вот неплохой вариант подвесного оборудования с электронным управлением из нашего рейтинга лучших.

    Достоинства:

    • Компактный внешний вид за счет скрытого бака;
    • Горизонтальный выпуск удобен для крепления унитаза к выводу канализации в частном или многоквартирном доме;
    • Поток воды образует воронку, которая позволяет охватить всю чашу и эффективнее ее очистить;
    • Безободковая конструкция упрощает уход за оборудованием;
    • Двухрежимный слив для экономии воды;
    • В комплект входит сиденье.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Cerutti SPA ARGENTERA Pulse 600х350х410

    Cerutti SPA BARBARIA Aria Pulsе

    Лучший напольный безободковый унитаз с функцией микролифта.

    Достоинства:

    • Слив воды в двух режимах позволяет не расходовать большое количество воды;
    • Слив типа водоворот для равномерного очищения всей чаши;
    • Безободковая конструкция чаши способствует меньшему накоплению бактерий;
    • Сиденье, которое входит в комплект можно легко снять и установить при необходимости;
    • В комплект входит батарейка для электронного управления сливом.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Cerutti SPA BARBARIA Aria Pulsе 600х350х410

    Лучшие напольные унитазы

    Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб)
    SANTERI ВИКТОРИЯ Косой - 379 Напольное Кнопка 27 8 100
    Унитаз Воротынский УЛЬТРА Косой - 406 Напольное Кнопка 26 6 990
    CERSANIT TRENTO 600171 Горизонтальный 3/6 - Напольное Кнопка 28 8 570
    CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off Горизонтальный 3/5 - Напольное Кнопка 35 13 640

    SANTERI ВИКТОРИЯ

    Легкий в уходе унитаз из керамики белого цвета с болтовым креплением.

    Достоинства:

    • Фиксируется на полу посредством болтового соединения;
    • Благодаря овальная чаша высотой в 379 мм унитаз впишется даже в пространство небольшой ванной комнаты;
    • Имеет самый распространенный вариант подключения - косой выпуск;
    • Бачок соединен с чашей, поэтому не требует сложного монтажа;
    • Слив происходит посредством однорежимной кнопки;
    • Российская сборка.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    SANTERI ВИКТОРИЯ

    Унитаз Воротынский УЛЬТРА

    Рейтинг напольных унитазов с бачком продолжает одна из лучших по цене-качеству модель.

    Достоинства:

    • Слив с помощью кнопки;
    • Овальная чаша не займет много пространства и удобна в использовании, а ее высота оптимальна для людей разного роста;
    • Косой выпуск способствует легкой установке в большинстве многоквартирных домов;
    • Система “антивсплеск” позволит воде не попадать за пределы чаши;
    • Надежно крепится к полу с помощью болтов.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Унитаз Воротынский УЛЬТРА

    CERSANIT TRENTO 600171

    Лучший бесшумный унитаз в нашем рейтинге.

    Достоинства:

    • Послойное нанесение эмали делает унитаз износостойким и устойчивым к воздействию концентрированных химикатов;
    • Сиденье с функцией самоопускания для бесшумной работы;
    • Для слива предусмотрена кнопка с двумя режимами, что позволяет экономить воду;
    • Овальная форма чаши эргономична, что повышает комфорт при использовании;
    • Нижний забор воды позволяет заполнять бачок с меньшим шумом;
    • Горизонтальный вид выпуска не доставит трудностей при монтаже.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    CERSANIT TRENTO 600171

    CERSANIT NATURE NEW Clean on 3/5 lift, easy-off

    Лучшие унитазы из фарфора производит польский бренд CERSANIT. Вот неплохая безободковая модель от этой компании в нашем рейтинге.

    Достоинства:

    • Сиденье имеет функцию плавного опускания;
    • Безободковая конструкция упрощает уход за унитазом;
    • Кнопка спуска с двумя режимами для экономного использования воды;
    • Предусмотрена скрытая фиксация, что улучшает внешний вид унитаза и встраиваемость в интерьер;
    • Горизонтальный выпуск не создаст проблем при монтаже в систему канализации;
    • Компактность за счет крепления бачка к чаше.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    CERSANIT NATURE NEW Clean

    Лучшие подвесные унитазы

    Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб)
    Cersanit CREA SQUARE CO DPL EO slim Горизонтальный 3/6 - Подвесное Кнопка 32 31 490
    IDDIS Bild BILRDSEi25 Горизонтальный - - Подвесное Кнопка 36 18 400
    Blanco BLARDSEi25 Горизонтальный - - Подвесное Кнопка 28 17 500

    Cersanit CREA SQUARE CO DPL EO slim

    Самый дорогой унитаз в этой категории рейтинга лучших.

    Достоинства:

    • Сиденье с опцией плавного опускания;
    • Экономия пространства благодаря встраиванию бачка в стену;
    • Рама инсталляции способна выдержать нагрузку до 400 кг;
    • Фарфоровое покрытие гладкое, не накапливает грязь, легко чистится;
    • Квадратная форма чаши подойдет для использования в нестандартных дизайнерских решениях;
    • Горизонтальный выпуск и нижний забор воды универсальны для подключения к водопроводу и канализации.

    Недостатки:

    • Сложный подвесной монтаж.
    Cersanit CREA SQUARE CO DPL EO slim

    IDDIS Bild BILRDSEi25

    Современный подвесной унитаз из фарфора с опцией “антивсплеск”.

    Достоинства:

    • Благодаря горизонтальному выпуску унитаз прост в подключении к канализации;
    • Две кнопки для слива позволяют использовать необходимое количество воды без лишних затрат;
    • Комплектуется сиденьем с функцией микролифт для бесшумного опускания;
    • Безободковая конструкция из санитарного фарфора проста в уходе;
    • Есть система “антивсплеск” для чистоты и удобства эксплуатации;
    • Необычная квадратная форма подойдет для воплощения дизайнерских решений в интерьере ванной.

    Недостатки:

    • Сложный подвесной монтаж.
    IDDIS Bild BILRDSEi25

    Blanco BLARDSEi25

    Неплохой вариант унитаза как для городской квартиры, так и для частного дома.

    Достоинства:

    • Стандартный горизонтальный выпуск для простого подключения;
    • Двухрежимная кнопка позволяет экономить воду;
    • В комплекте идет сиденье с опцией микролифта, которое легко устанавливается и снимается;
    • Безободковая конструкция проста в уходе;
    • Компактные габариты чаши;
    • Современный дизайн позволяет использовать конструкцию в любых интерьерах.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Blanco BLARDSEi25

    Лучшие унитазы-биде

    Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб)
    VitrA Nest 5176B003-6233 Универсальный - 40,5 Настенное Кнопка - 50 600
    Laguraty 8074A Универсальный - 41 Напольное Кнопка - 39 550
    Laguraty 2192AС Универсальный - 37,5 Напольное Кнопка - 29 900

    VitrA Nest 5176B003-6233

    Открывает эту категорию рейтинга лучших модель от VitrA.

    Достоинства:

    • Современная подвесная конструкция подойдет для квартиры и дома;
    • Универсальный выпуск для простого подключения к канализации;
    • Фарфоровая чаша без ободка удобна в уходе и не накапливает грязь;
    • Эргономичное сиденье овальной формы;
    • В комплекте поставляется крышка с микролифтом;
    • “Антивсплеск” для удобства использования;

    Недостатки:

    • Сложный монтаж.
    VitrA Nest 5176B003-6233

    Laguraty 8074A

    Первое многофункциональное устройство такого плана в нашем рейтинге. Совмещение функций раковины, унитаза и биде позволяют экономить воду и пространство ванной.

    Достоинства:

    • Встраивание в систему канализации упрощает универсальный выпуск;
    • Высота чаши в 41 см удобна для использования устройства как унитаза и как биде;
    • Две кнопки слива;
    • Оборудован системой “антивсплеск”, что повышает удобство использования;
    • Крышка с функцией медленного опускания в комплекте;
    • Эргономичная овальная форма сиденья.

    Недостатки:

    • Сложный монтаж.
    Laguraty 8074A

    Laguraty 2192AС

    Компактный унитаз с функцией биде, который замыкает эту категорию рейтинга лучших.

    Достоинства:

    • Сиденье с крышкой и функцией микролифт;
    • Квадратная форма чаши подойдет для воплощения нестандартных дизайнерских решений в интерьере;
    • Компактный бачок крепится к чаше,что упрощает монтаж унитаза;
    • Два режима слива для экономии воды;
    • Оснащен опцией “антивсплеск”;
    • Многофункциональность помогает сэкономить пространство ванной.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Laguraty 2192AС

    Лучшие безободковые унитазы

    Модель/Характеристика Выпуск Объем бачка (л) Высота чаши (см) Крепление Механизм слива Вес (кг) Стоимость (руб)
    CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011 Горизонтальный 3/5 - Напольное Кнопка 31,4 13 690
    Унитаз-компакт Cersanit Nature безободковый Горизонтальный - - Напольное Кнопка 10 12 900
    Ceramica Nova PLAY Rimless Горизонтальный - - Подвесное Кнопка 28 17 000

    CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011

    Белый унитаз с квадратной чашей для любого интерьера.

    Достоинства:

    • Сиденье из антибактериального материала с функцией микролифт и быстрым съемом;
    • Покрытая глазурью фарфоровая чаша не задерживает запахи и легко моется;
    • Квадратная форма чаши подойдет как для классического оформления пространства ванной, так и для нестандартных решений;
    • Стандартный горизонтальный выпуск;
    • Два режима слива для экономии воды;
    • Простота монтажа за счет крепления бачка к чаше.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011

    Унитаз-компакт Cersanit Nature безободковый

    Простая в уходе модель унитаза с двумя кнопками слива. Самая легковесная в нашем рейтинге лучших.

    Достоинства:

    • Горизонтальный выпуск-простое подключение к канализации многоквартирного дома;
    • Душевое омывание чаши позволяет эффективно очистить емкость за один слив;
    • Две кнопки слива для экономного расходования воды;
    • Фарфоровый материал чаши способствует ее легкой очистке;
    • Сиденье из дюропласта в комплекте;
    • Есть система “антивсплеск”.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Унитаз-компакт Cersanit Nature безободковый

    Ceramica Nova PLAY Rimless

    Завершает наш рейтинг лучших не последняя по качеству модель от марки Ceramica Nova.

    Достоинства:

    • Санфарфор устойчив к повреждениям и способствует быстрой очистке;
    • Горизонтальный выпуск позволит легко монтировать унитаз в домовую систему канализации;
    • Быстросъемное сиденье с плавным опусканием;
    • Современный дизайн со скрытым бачком;
    • Простота в очистке благодаря отсутствию ободка.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Ceramica Nova PLAY Rimless

    На что обратить внимание при выборе унитаза?

    Итак, какие характеристики важны при выборе унитаза:

    Страна-производитель

    Здесь выбор покупателя не ограничен. Продукцию среднего класса изготавливают в Турции, Финляндии, Польше, Испании. Такие унитазы имеют среднюю стоимость и высокое качество. Любителям люксовой сантехники стоит присмотреться к изделиям немецкого и австрийского производства. Функционал изделий будет шире, а стоимость - выше.

    Способ монтажа

    Самыми популярными являются три типа установки:

    • Напольный. Конструкция такого унитаза рассчитана для опоры на пол. Такие модели имеют наиболее дешевую стоимость, но ухаживать за ними сложнее из-за скопления пыли на опоре.
    • Подставной. Крепится на стену, но имеет ножку для опоры на пол, что повышает его устойчивость.
    • Подвесной. Популярный вид унитазов, который крепится на стену при помощи инсталляции. Подвесные модели более компактны и упрощают уборку пола в ванной комнате.
    Чем отличаются унитазы по способу монтажа?

    Место расположения сливного отверстия и форма чаши

    По этим признакам различают тарельчатые, воронкообразные и козырьковые чаши.

    Вид слива и чаши Изображение Особенности
    Тарельчатый Тарельчатая чаша унитаза
    		 Перед сливным отверстием расположен порожек, на который попадают продукты жизнедеятельности. Эта система считается не самой удобной, поскольку чаша требует частой чистки.
    Воронкообразный Воронкообразная чаша унитаза
    		 Слив располагается посередине, а вода при смывании закручивается в воронку. Такая модель позволяет грязи не задерживаться на стенках чаши, а сразу поступать в слив.
    Козырьковый Козырьковая чаша унитаза
    		 Сливное отверстие смещено к передней стенке чаши, а задняя выполнена по принципу горки. Испражнения стекают по горке в слив, а вода отчищает остатки грязи.

    Направление смывного потока

    Выделяют унитазы с каскадным или круговым направлением смывного потока.

    Унитаз по направлению смывного потока Особенности
    С каскадным потоком Слив происходит прямым потоком по задней стенке чаши. Такой способ смыва не очень гигиеничен, поскольку вода охватывает только часть чаши, остальное необходимо счищать ершиком.

    С круговым потоком

    Вода движется по кругу, омывая всю чашу, таким образом обеспечивая лучшую чистоту.

    Антивсплеск

    Наличие такой функции у унитаза говорит о том, что во время смывания капли из чаши не попадают за пределы унитаза. Конструктивно это выражается в смещении сливного отверстия вправо или влево относительно центра чаши. Отверстие в при такой системе, как правило, уже и имеет окаймление.

    Виды слива унитаза

    Канализационный выпуск

    Подразумевает собой вариант соединения унитаза патрубком с канализацией. Самыми распространенными являются косой и горизонтальный выпуск. Модели с вертикальным выпуском встречаются на российском рынке реже.

    Канализационный выпуск унитаза

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